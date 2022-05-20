Акции оппозиции начались с Баграмяна, 26, где принимали президента Литвы

Сегодня утром на одной стороне проспекта Баграмяна президент Армении Ваагн Хачатрян встречал своего литовского коллегу, а на противоположной стороне, за полицейским кордоном, оппозиция скандировала «Армения без Никола!».

Сторонники оппозиции, требующие отставки правительства и премьер-министра, сегодня начали свои акции протеста именно с Баграмяна, 26, заявив, что пришли сюда, чтобы показать президенту Литвы, что действующая власть не имеет легитимности и не может вести переговоры от имени Армении.

Полиция не вмешивалась, протестующие пробыли здесь около получаса.

Кортеж президента Литвы въехал в президентскую резиденцию на Баграмяна, 26, а протестующие направились к гостинице «Мариотт», где стартовал «Армянский форум демократии» с участием премьер-министра Никола Пашиняна, других государственных чиновников и послов западных стран.

Позже депутат от оппозиции Агнесса Хамоян выразила в социальных сетях возмущение в связи с тем, что провластные депутаты были приглашены для участия в форуме демократии, а оппозиционные депутаты не были допущены к участию на обсуждении.

«Мы попытались войти, но сотрудники безопасности, оттащив наших депутатов, не позволили нам присутствовать на обсуждении армянской демократии, представляете?» - сказала она.

Сегодня вечером оппозиция также собирается провести митинг.

Протестующие держат площадь Франции закрытой с 1 мая. Они утверждают, что власти намерены признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, чему может помешать только отставка премьер-министра. Власти отвергают это обвинение.