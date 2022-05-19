В Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча Пашинян-Мишель-Алиев

По сообщению канцелярии главы армянского правительства, в тот же день Пашинян проведет частную беседу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

В Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева, говорится в сообщении.

Напомним, что предыдущая трехсторонняя встреча Пашинян-Мишель-Алиев в Брюсселе состоялась 6 апреля. На той встрече лидеры Армении и Азербайджана договорились создать до конца апреля совместную комиссию по вопросам демаркации и безопасности границ. Стороны заявили, что согласовали состав комиссии. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что первое заседание двусторонней комиссии пройдет на текущей неделе в Москве, однако оно пока так и не состоялось.