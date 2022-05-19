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Карабах

В Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча Пашинян-Мишель-Алиев

(Слева направо) Премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом трехсторонней встречи в Брюсселе. 6 апреля 2022г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая посетит с рабочим визитом Брюссель.

По сообщению канцелярии главы армянского правительства, в тот же день Пашинян проведет частную беседу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

В Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева, говорится в сообщении.

Напомним, что предыдущая трехсторонняя встреча Пашинян-Мишель-Алиев в Брюсселе состоялась 6 апреля. На той встрече лидеры Армении и Азербайджана договорились создать до конца апреля совместную комиссию по вопросам демаркации и безопасности границ. Стороны заявили, что согласовали состав комиссии. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что первое заседание двусторонней комиссии пройдет на текущей неделе в Москве, однако оно пока так и не состоялось.

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