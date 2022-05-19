В Армении ненадолго была заблокирована работа Telegram и Signal

В понедельник утром в Армении были зарегистрированы сбои в работе широко распространенного приложения Telegram, а вечером того же дня была нарушена работа мессенджера Signal, в беседе с Радио Азатутюн сообщил соучредитель CyberHub Артур Папян.

CyberHub – организация, занимающаяся кибербезопасностью, специальная программа которой зафиксировала сбои в канале Telegram 16 мая в 9:05 и 9:32 утра.

«Это может означать, например, что связи нет, есть попытка ее заблокировать, это может означать, что просто возникла какая-то техническая проблема в Telegram или у какого-то оператора. Конкретный случай, который мы зафиксировали, был в сети «ВиваСелл». В любом случае, мы должны понимать, что наш сервер каждые полчаса просматривает около 200 различных сервисов и обновляется. То есть, если подобная аномалия была зафиксирована дважды за этот период, это может означать, что примерно в течение получаса были те или иные проблемы со связью», - сказал Артур Папян.

В компании «Вива-МТС» Радио Азатутюн сообщили, что «не предпринимали никаких действий по блокировке Telegram, Signal или любого другого мессенджера или вмешательства в их деятельность». В то же время в компании добавили, что «в последние дни мобильная сеть работает в перегруженном режиме, что в часы наибольшей нагрузки сказывается на работе наиболее используемых сервисов, связанных с Интернетом».

«Уже в 5:45 вечера аналогичный сбой был зарегистрирован в работе мессенджера Signal, в то же время, например, в мессенджере WhatsApp или в Facebook параллельно ничего подобного не было зафиксировано. Более того, мы изучили и выяснили, что, похоже сообщений о подобных сбоях во всем мире, в других странах не было, поэтому можно предположить, что проблема не в Telegram, она локализована в Армении», - сказал Папян.

Соучредитель CyberHub посчитал маловероятным, что была предпринята попытка «взломать» и получить доступ к чьему-то Telegram-каналу или аккаунту в Signal, поскольку с этой целью блокировать, например, почти полмиллиона армянских аккаунтов в Telegram бессмысленно. В этом случае была бы предпринята попытка «взломать» Телеграмм-канал или аккаунт в Signal конкретного человека.

«Не секрет, наверное, об этом многие говорили, даже писали, что в 2018 году, когда происходила революция, особенно для айтишников основным инструментом в плане организации акций протеста и блокирования улиц в первую очередь был Telegram. И это очень странное совпадение, что наш сервер, который в течение года каждые полчаса проводит подобные замеры, именно 16 мая, в понедельник утром, в тот час, когда проходили акции протеста оппозиции по блокированию улиц, зарегистрировал такой сбой. Тот же Signal очень часто используется армянскими политиками, потому что Signal известен тем, что его очень сложно взломать и подслушать, не секрет, что его очень активно используют как провластные, так и оппозиционные политики», - подчеркнул Артур Папян.

СНБ не проводила расследование в связи со шпионскими программами Pegasus и Predator

В ноябре прошлого года стало известно, что около двух десятков граждан Армении стали мишенью шпионской программы Pegasus, предназначенной для мобильных телефонов. Глава оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Артур Ванецян в то же время опубликовал письма-предупреждения, полученные от компании Apple, согласно которым он, возможно, стал мишенью хакеров, спонсируемых государством. По словам бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ), они могут быть исполнителями заказа властей Армении или Азербайджана.

«В сентябре-октябре этого года (2021 года - ред.) специалисты по информационной безопасности международной квалификации проверили мой телефон и нашли неопровержимые доказательства того, что в моем телефоне была установлена печально известная программа Pegasus», - сказал тогда Ванецян.

Сегодня Ванецян отказался говорить на эту тему, мотивируя это тем, что «сейчас не время для этого».

В декабре прошлого года были обнародованы отчеты владеющей Facebook, Instagram и WhatsApp компании Meta и экспертной группы Citizenlab, согласно которым в Армении были обнаружены свидетельства использования еще одной шпионской программы, предназначенной для сотовых телефонов – программы Predator компании Citrix, мишенью которой стали политики и журналисты.

Ранее в СНБ Радио Азатутюн сообщили, что у них нет фактов о слежке за армянскими политиками, журналистами и активистами посредством шпионских программ и расследование в связи с этим у них не проводилось. Не проводилось расследование и в связи с заявлением Артура Ванецяна. При этом в СНБ добавили, что проводят последовательную работу по защите граждан Армении от кибератак.