Спикер НС рассматривает вопрос о признании отсутствия оппозиции в парламенте неуважительным, оппозиция считает это политическим давлением

Председатель Национального собрания Ален Симонян рассматривает вопрос о признании отсутствия парламентской оппозиции в парламенте неуважительным.

Оппозиция с конца апреля проводит уличные протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, при этом депутаты двух оппозиционных фракций практически отсутствуют на заседаниях парламента.

«Есть закон, он действует, должен действовать, это мое мнение. Мы проведем обсуждение, разберемся», - сказал он.

Вице-спикер парламента от самой большой оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян в ответ заявил, что власть пытается оказать политическое давление, повлиять на вышедших на уличную борьбу оппозиционеров.

«В отличие от них, мы живем не мандатом и не должностями, это никогда не являлось целью нашей жизни. Мы получили этот мандат, чтобы служить интересам нашего народа и государства. Сегодня это делается на улице, проблемы четко сформулированы. Мы сказали, что вернемся в парламент со своей повесткой дня», - заявил Сагателян.

В пресс-службе НС Радио Азатутюн передали список депутатов, больше всего отсутствовавших по неуважительной причине на голосованиях в ходе последней весенней сессии.

По закону депутату грозит лишение мандата, если он отсутствовал по неуважительной причине по меньшей мере на половине голосований в течение полугода. Окончательное решение об обращении в Конституционный суд по вопросу о прекращении полномочий депутата принимает Совет на заседании, созванном по инициативе председателя НС. Если это решение на заседании Совета не принимается, вопрос еще не закрыт. Минимум 22 депутата еще могут собраться и обратиться в Конституционный суд с заявлением о прекращении полномочий своего коллеги.

Данные, предоставленные парламентом, представляют картину недельной давности. Согласно этим данным, до 11 мая состоялось 193 голосования и регистрации, 10 депутатов - 9 от фракции «Айастан», 1 - от фракции «Честь имею», отсутствовали без уважительной причины на больше чем половине от общего числа заседаний.

Ален Симонян во вчерашней беседе с Радио Азатутюн говорил уже о 13 оппозиционерах, которые отсутствовали больше, чем это разрешено. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться после завершения сессии. Весенняя сессия заканчивается через месяц, 17 июня.

«Сегодня повестка находится на улице, и мы продолжаем акции неповиновения, организуя общественное давление народа. Они не могут это сделать, эти мандаты были выданы не ими, чтобы они могли лишить нас этих мандатов. Пусть начинают, это настолько вторично, действительно очень вторично, они не понимают ситуации, не владеют ситуацией», - заявил оппозиционный вице-спикер.

«Что касается бойкота, то в законе четко прописано, что один раз бойкот может объявить любая фракция. Но я извиняюсь, это не проходной двор, то есть, когда хочу - бойкотирую, а когда хочу - прихожу», - подчеркнул глава НС.