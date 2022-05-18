Протесты оппозиции в Ереване продолжаются, десятки активистов задержаны

С раннего утра в среду в Ереване возобновились акции гражданского неповиновения, устраиваемые сторонниками оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с его позицией по статусу Нагорного Карабаха на переговорах с Азербайджаном, которую критики власти трактуют как «неприемлемые уступки».

Как и в предыдущие дни сотрудники правоохранительных органов задерживают активистов, перекрывающих движение автотранспорта в центре армянской столицы. Сообщается о десятках задержанных по итогам акций протеста, проведенных в центре города утром в среду.

Сторонники бывших президентов Армении Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, а также другие оппозиционно настроенные граждане утро на несколько минут перекрыли движение на участке улицы Абовяна, ведущего к проспекту Саят-Новы. После сосредоточения там сотрудников полиции протестующие покинули проезжую часть, разблокировав движение по улице, направившись к перекрестку улиц Абовян-Туманян. Там они также перекрыли дорогу на несколько минут.

В сегодняшних акциях гражданского неповиновения сторонники оппозиции надолго не перекрывают движение автотранспорта, как это зачастую было в предыдущие дни, а быстро уходят с проезжей части еще до того, как к ним подойдут сотрудники правоохранительных органов. После этого они устраивают шествия уже по тротуарам. Тем не менее, представитель полиции приказал задержать всех мужчин, участвующих в акциях. В итоге все мужчины, участвовавшие в акции, были задержаны.

Позже полиция сообщили, что по состоянию на утро среды во время сегодняшних акций оппозиции уже было задержано 73 демонстранта.

Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца прошлого месяца, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.