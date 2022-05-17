В Ереване с утра оппозиция проводит акции неповиновения, есть задержанные

Демонстранты время от времени блокируют движение автотранспорта на центральных улицах армянской столице. Полиция предпринимает меры противодействия. Так, на участке «Каскад» между полицией и протестующими завязалась потасовка, полиция применила силу для задержания протестующих, перекрывших движение по улице.

Участникам акций неповиновения на какое-то время удалось перекрыть движение на перекрестке улиц Вазгена Саргсяна и Хоренаци, но прибывшие на место полицейские задержали всех активистов.

По словам задержанных, сотрудники полиции не давали каких-либо разъяснений по поводу их задержания.

По состоянию на утро, полиция информации о задержанных еще не сообщала.

Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца прошлого месяца, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.