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Экономика

В Армении растут цены на продукты питания

Жители Армении с каждым месяцем на собственном кармане все сильнее ощущают рост цен на продукты питания. Мы не нашли сегодня на улицах Еревана ни одного человека, который бы не заметил подорожания.

«Я специально не считаю, но все подорожало», - сказала одна горожанка.

«Я заметила, что все подорожало, не только продукты, но и хозтовары, все подорожало», - отметила другая наша собеседница.

В апреле цены на продукты питания выросли на 14,5%

Несмотря на предпринимаемые властями шаги, даже официальные данные свидетельствуют о том, что цены на продукты питания в Армении продолжают расти двузначными числами. В апреле, по сравнению с первыми тремя месяцами текущего года, продовольственная инфляция была самой высокой. По сравнению с апрелем прошлого года, цены на продовольствие выросли на 14,5%.

В Армении за стабильность цен отвечает Центральный банк. Главным инструментом, используемым Центробанком для сдерживания инфляции, является повышение ставки рефинансирования, что повышает цену драма и должно останавливать рост цен или хотя бы его замедлять.

Непрерывно повышая ставку рефинансирования в течение всего прошлого года, а также в этом году и в результате повысив ее более чем в два раза и доведя до 9,25%, ЦБ решил в начале мая остановиться и оставить ее без изменений. Пока неясно, значит ли это, что Центробанк считает, что стремительный рост цен в ближайшее время прекратится.

Заместитель председателя Центрального банка Ованнес Хачатрян
Заместитель председателя Центрального банка Ованнес Хачатрян

Сегодня на заседании постоянной парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам мы поинтересовались у заместителя председателя Центрального банка Ованнеса Хачатряна, что они предпринимают против роста цен, особенно на продукты питания.

«Мы проводим эквивалентный мониторинг нескольких видов инфляции. Помимо индекса потребительской корзины, к сожалению, регулярной информации нет, но время от времени мы обращаемся к минимальной продовольственной корзине, минимальной потребительской корзине», - сказал Хачатрян.

В 2021 году рост цен на продукты в два раза превысил рост зарплат в госсистеме

По данным Статистического комитета, если в прошлом году цены на продукты питания выросли на 11,5%, то, например, рост заработной платы в государственной системе был в два раза меньшим, 5,2%.

Сегодня мы задали провластному председателю вышеупомянутой парламентской комиссии Геворку Папояну вопрос: если пока не удается бороться с двузначным ростом цен на продовольствие, может быть, власти предпримут адекватное повышение государственных зарплат и пенсий?

Председатель постоянной парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворк Папоян
Председатель постоянной парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворк Папоян

«Давайте продолжим ту политику, которую мы начали, то есть, постоянное увеличение рабочих мест, постоянное повышение заработной платы. Сейчас наш фонд заработной платы и размер заработной платы, приходящейся на одного человека, и размер заработной платы, и число рабочих мест в абсолютных величинах находятся на историческом максимуме. Мы должны стараться продолжать эту политику, чтобы по возможности смягчить воздействие инфляции на население», - подчеркнул Папоян.

По словам экономиста Сурена Парсяна, очевидно, что только шагами Центробанка невозможно сдержать рост цен на продукты питания. Правительство должно принять меры для обеспечения роста в сельскохозяйственном секторе, где за прошлогодним спадом следует продолжающийся спад и в этом году.

Экономист Сурен Парсян
Экономист Сурен Парсян

«Кроме того, у нас, как в прошлом, так и в сейчас монополии сохраняют свою власть. Если в прошлом году, например, когда курс доллара рос, ценники менялись ежечасно, что объяснялось подорожанием импортируемых товаров, то в апреле этого года, когда курс доллара падал, ценники оставались неизменными. Другими словами, конкуренция у нас не заставляет цены снижаться», - сказал Парсян.

При этом, по последним данным Евразийской экономической комиссии, в первом квартале текущего года из пяти стран-членов ЕАЭС цены на продукты питания меньше всего подорожали в Армении - на 11,7%, а больше всего - в России и Кыргызстане - на 13,5%.

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