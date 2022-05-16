В Армении растут цены на продукты питания

«Я специально не считаю, но все подорожало», - сказала одна горожанка.

«Я заметила, что все подорожало, не только продукты, но и хозтовары, все подорожало», - отметила другая наша собеседница.

В апреле цены на продукты питания выросли на 14,5%

Несмотря на предпринимаемые властями шаги, даже официальные данные свидетельствуют о том, что цены на продукты питания в Армении продолжают расти двузначными числами. В апреле, по сравнению с первыми тремя месяцами текущего года, продовольственная инфляция была самой высокой. По сравнению с апрелем прошлого года, цены на продовольствие выросли на 14,5%.

В Армении за стабильность цен отвечает Центральный банк. Главным инструментом, используемым Центробанком для сдерживания инфляции, является повышение ставки рефинансирования, что повышает цену драма и должно останавливать рост цен или хотя бы его замедлять.

Непрерывно повышая ставку рефинансирования в течение всего прошлого года, а также в этом году и в результате повысив ее более чем в два раза и доведя до 9,25%, ЦБ решил в начале мая остановиться и оставить ее без изменений. Пока неясно, значит ли это, что Центробанк считает, что стремительный рост цен в ближайшее время прекратится.

Сегодня на заседании постоянной парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам мы поинтересовались у заместителя председателя Центрального банка Ованнеса Хачатряна, что они предпринимают против роста цен, особенно на продукты питания.

«Мы проводим эквивалентный мониторинг нескольких видов инфляции. Помимо индекса потребительской корзины, к сожалению, регулярной информации нет, но время от времени мы обращаемся к минимальной продовольственной корзине, минимальной потребительской корзине», - сказал Хачатрян.

В 2021 году рост цен на продукты в два раза превысил рост зарплат в госсистеме

По данным Статистического комитета, если в прошлом году цены на продукты питания выросли на 11,5%, то, например, рост заработной платы в государственной системе был в два раза меньшим, 5,2%.

Сегодня мы задали провластному председателю вышеупомянутой парламентской комиссии Геворку Папояну вопрос: если пока не удается бороться с двузначным ростом цен на продовольствие, может быть, власти предпримут адекватное повышение государственных зарплат и пенсий?

«Давайте продолжим ту политику, которую мы начали, то есть, постоянное увеличение рабочих мест, постоянное повышение заработной платы. Сейчас наш фонд заработной платы и размер заработной платы, приходящейся на одного человека, и размер заработной платы, и число рабочих мест в абсолютных величинах находятся на историческом максимуме. Мы должны стараться продолжать эту политику, чтобы по возможности смягчить воздействие инфляции на население», - подчеркнул Папоян.

По словам экономиста Сурена Парсяна, очевидно, что только шагами Центробанка невозможно сдержать рост цен на продукты питания. Правительство должно принять меры для обеспечения роста в сельскохозяйственном секторе, где за прошлогодним спадом следует продолжающийся спад и в этом году.

«Кроме того, у нас, как в прошлом, так и в сейчас монополии сохраняют свою власть. Если в прошлом году, например, когда курс доллара рос, ценники менялись ежечасно, что объяснялось подорожанием импортируемых товаров, то в апреле этого года, когда курс доллара падал, ценники оставались неизменными. Другими словами, конкуренция у нас не заставляет цены снижаться», - сказал Парсян.

При этом, по последним данным Евразийской экономической комиссии, в первом квартале текущего года из пяти стран-членов ЕАЭС цены на продукты питания меньше всего подорожали в Армении - на 11,7%, а больше всего - в России и Кыргызстане - на 13,5%.