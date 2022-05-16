На саммите ОДКБ Пашинян высказал критику в адрес организации

«Это важный для Армении вопрос, - сказал Пашинян. - В прошлом году, как раз в эти дни, войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Армения обратилась в ОДКБ, чтобы задействовать механизмы, предусмотренные «Положением о порядке реагирования на кризисные ситуации Организации Договора о коллективной безопасности» от 10 декабря 2010 года. Этот документ был утвержден Советом коллективной безопасности, однако, к сожалению, нельзя сказать, что организация отреагировала так, как ожидала Республика Армения».

Руководитель Армении, в настоящее время председательствующей в организации, об этом заявил в Кремле в присутствии глав государств-членов ОДКБ, в том числе президента России Владимира Путина, добавив также, что на протяжении многих лет государства-члены ОДКБ продавали Баку оружие. «Мы долгое время поднимали вопрос о продаже оружия государствами-членами ОДКБ недружественной для Армении стране. В итоге, это оружие было использовано против Армении, против армянского народа. И это тоже проблема».

Пашинян также подверг критике реакцию государств-членов ОДКБ во время и после 44-дневной войны 2020 года в Нагорном Карабахе, в то же время высоко оценив роль России и президента РФ Владимира Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Армянский лидер также подчеркнул важность дальнейшего развития ОДКБ, отметив, что считает организацию ключевым фактором в вопросе обеспечения стабильности и безопасности Евразийского региона и Армении.

В отличие от Пашиняна, президенты России и Беларуси сосредоточились на другом конфликте - войне на Украине. Говоря о войне, которая продолжается уже около трех месяцев, Путин вновь назвал ее спецоперацией и сообщил, что представит союзникам подробности во время встречи за закрытыми дверями.

«Что касается российской специальной военной операции на Украине, мы, безусловно, обсудим это, я проинформирую вас подробно о том, с чем это связано, как идёт эта боевая работа, но сделаем это, конечно, в закрытом режиме», - сказал он.

Президент Беларуси высказался более откровенно, заявив, что Россия не должна в одиночку бороться с попыткой расширения НАТО, страны ОДКБ должны действовать единым фронтом. «Однако можно ли сегодня утверждать, что мы, в нашей организации, вместе и все так же связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, – с нашей точки зрения, может, я ошибаюсь, – похоже, нет. Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть», - сказал Лукашенко.

Кстати, Александр Лукашенко единственный из лидеров военного блока публично поддержал российскую агрессию против Украины.

Никто из лидеров остальных четырех стран-участниц ОДКБ не заявил о своем желании выступить единым фронтом против НАТО. Президенты стран Центральной Азии больше говорили об угрозах, идущих из Афганистана, а премьер-министр Армении – о войне с Азербайджаном и несбывшихся ожиданиях от ОДКБ.

Этот юбилейный саммит на сегодняшний день является крупнейшим международным мероприятием, проводимым в Кремле с начала войны против Украины. Официальная Москва, как и в предыдущие недели, сегодня предпочла не распространяться о существующих в организации разногласиях, заявляя, что для нее приоритетом является углубление отношений с ОДКБ, Евразийским союзом и странами СНГ. Пожалуй, один из важнейших вопросов для Москвы сегодня - показать, что нет международной изоляции, наоборот, у России еще есть союзники и она все еще играет серьезную роль в разных регионах.

Кстати, в совместном заявлении, принятом по итогам саммите, Украина не упоминается.