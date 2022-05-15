«Опомнись, у вас еще есть шанс исправиться»: Лидер протестного движения в Армении обратился к «олигархам»

Об этом в воскресенье в ходе митинга оппозиции на площади Франции в Ереване заявил вице-спикер парламента, депутат от оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян.

Сагателян также обратился, как он сам сказал, к «олигархам»: «Особо предупреждаю олигархов, которые обслуживают [премьер-министра] Никола [Пашиняна] и являются опорой его власти. Опомнитесь, у вас еще есть шанс исправиться, примкнуть к народу, к народной борьбе».

Затем лидер протестного движения представил шаги, которые, как сказал он, последуют за отставкой премьер-министра.

«Это восстановление систем, которые являются хребтом государства. Мы должны создать конкурентоспособную, передовую экономику, основанную на новых технологиях. Вместо дезорганизованной, деморализованной армии мы должны иметь боеспособные вооруженные силы. Эта армия должна быть не только оборонительной, но и в случае необходимости наступательной.

Вместо клянчащей дипломатии у нас должна быть профессиональная, инициативная, партнерская, но ни в коем случае не рабская [внешняя] политика, основанная на национальных интересах. В сфере внешней политики мы должны действовать в соответствии со своей повесткой, повесткой, которая служит интересам Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]», — заявил Ишхан Сагателян.

Сторонники оппозиции сегодня также провели шествие по центру Еревана.

Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца прошлого месяца, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения.