«Тигранашен был и остается армянским. Если его отдадим, тогда и Ереван отдадим» - местные жители не собираются покидать село

При въезде в приграничное село Тигранашен первый попадающийся на пути дом принадлежит Марине Пилосян. Она переехала сюда с мужем и дочерью после 44-дневной войны. До этого они жили в Карвачаре (Кельбаджаре), который после Карабахской войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана.

«Если вдруг мы должны будем азербайджанцам отдать Тигранашен, то знайте, что тогда мы и Ереван отдадим. Какая у меня останется надежда, что в Армении можно будет жить? Если и это отдадут азербайджанцам, а что потом, куда мне тогда идти? Я умру от горя. Если отдадут азербайджанцам, мне придется жить здесь с азербайджанцами, куда еще мне идти? Если должно быть так, что или я его должна убить, или он меня, ну, что сказать, значит, судьба такая», - сказала она.

Она отмечает, что в Тигранашене, приютившемся между скалами и отрезанном от ереванской суматохи, не хотят ни включать телевизор, ни следить за дискуссиями в интернете. Но пошли слухи, что их село снова стало предметом торга между Арменией и Азербайджаном. «Мы не в знаем, отдают Тигранашен или нет, нас тоже вместе с ним отдают? - спрашивает она, добавляя. - Он был армянским, он никогда не был азербайджанским. Они просто жили, это так, когда ты уступаешь, они уже используют все возможности, чтобы сделать это своим, а почему бы и нет? Если мы вдруг отдадим что-то, то отдадим все. Аппетиты у азербайджанцев очень большие, это у нас не очень». В Тигранашене слышали и обсуждают слова заместителя министра иностранных дел Азербайджана о том, что при определении армяно-азербайджанской границы нужно обсудить и вопрос о возвращении Азербайджану анклавов - семи сел Газахского района, ныне Гегаркуникской области Армении, и села Кярки Нахичеванской Автономной Республики, а ныне Тигранашена Араратской области Армении. Хотя секретарь Совета безопасности Армении недавно заявил, что до сих пор вопрос анклавов не поднимался, опасения на месте не развеялись. «Никто с нами не говорил. Я просто говорю, что не все решают лидеры, решает народ», - говорит Марине Пилосян.

Уже 30 лет живущий в Тигранашене Шаген Карапетян, прежде всего, видит серьезные проблемы с безопасностью. Он говорит, что это не просто приграничный населенный пункт, а территория стратегического значения. Именно здесь проходит межгосударственная дорога, имеющая ключевое значение для Армении.

«[Азербайджан] расправил крылья и хочет все, говорит: все мое, должны дать мне. Но так нельзя. Если отдадут эту дорогу, как мы будем ездить на ту сторону и обратно, как будут ездить в Карабах, Зангезур, как? Это невозможно. Вы представляете: они будут здесь, они также хотят высокие горы, хотят подняться на гору, постоять, оттуда Ереван как на ладони, вся республика как на ладони, что захотят, то и сделают. Не должны отдавать, это исключено, это село не должно быть отдано.

В одно время у нас говорили, что мы Арцвашен обменяли [на Тигранашен]. Чего тогда хотят? Им не нужен Арцвашен? Говорят, нужно проехать пять азербайджанских сел, чтобы добраться до Арцвашена, кто будет проезжать через эти пять сел, чтобы добраться до Арцвашена? Никто. Но тут просто говорят: отдайте это село, еще должны уступить дорогу из Ерасхавана, чтобы ехали, приезжали, потому что у них здесь нет границы с нами, после этого села мы, наши земли. Если и это село считается их, после этого села наша граница, только потом они. Что они должны сделать, пройти мимо наших солдат? Это невозможно», - сказал он.

В настоящее время в Тигранашене проживают 40 семей. Единственным средством к существованию являются животноводство и земледелие.

Другой старожил этой местности Эдуард Агасян переехал в Тигранашен из Баку. Более чем за 30 лет он построил большое хозяйство, помимо большого фруктового сада у него есть хлев и пчелы. «Я посадил сотню деревьев, теперь не знаю, что будет. Это неправильно, если хотят отдать», - говорит мужчина. Переживший войну пожилой человек говорит, что мечтает о мире, с болью вспоминает упущенные возможности. «В свое время Карен Демирчян сказал Вазгену Саргсяну, что нужно мириться, рано или поздно они нападут на нас - два больших государства. Так и произошло», - отмечает он. Соседка Тамара Овакимян говорит, что более спокойно воспринимает ситуацию и не придает значения тому, что говорят в верхах. «Мне становится смешно от их слов. Какое еще беспокойство? Мы знаем, что село наше и должно оставаться нашим. Кто должен прийти и выгнать нас?» - говорит женщина.

Школу Тигранашена, где учатся 12 детей, стараются ограждать от политических тем. Учительница армянского языка и литературы Гаяне Асатрян сейчас ставит спектакль, но и в нем красной нитью проходит тема войны, мира и безопасности.