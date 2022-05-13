Армяно-турецкий процесс повысил интерес турецких бизнесменов к Армении

Процесс нормализации армяно-турецких отношений повысил интерес некоторых турецких бизнесменов к экономическому потенциалу Армении.

Хотя переговоры между Арменией и Турцией идут довольно медленно, и единственным ощутимым результатом последних пяти месяцев пока остается возобновление рейсов Ереван-Стамбул, однако перспектива открытия армяно-турецкой границы воодушевила бизнесменов.

«Бизнесмены хотели бы, чтобы границы открылись как можно скорее, чтобы они могли импортировать товары в Россию через Армению», - сказал в беседе с Радио Азатутюн стамбульский бизнесмен армянского происхождения Тигран Алтун.

Война в Украине негативно сказалась на турецком бизнесе, и местные предприятия ищут альтернативные пути экспорта своих товаров в Россию на выгодных условиях.

По мнению Тиграна Алтуна, в этой связи Армения рассматривается как удобная транзитная зона для беспошлинного экспорта турецких товаров, в частности текстиля и продовольствия, на российский рынок.

«Текстиль – это очень большой импорт в Россию для турецких бизнесменов, мех или обычный текстиль и т. д., а также в больших объемах они импортируют продовольствие – помидоры и прочее. Эти два вида товаров мы можем в больших объемах ввозить в Россию через Армению», - сказал стамбульский бизнесмен армянского происхождения.

Тигран Алтун, много лет занимающийся бизнесом и имеющий деловые связи как в Турции, так и в Армении, не разделяет опасений, что после открытия армяно-турецкой границы турецкий бизнес и капитал могут захватить армянский рынок, и более дешевые турецкие товары в результате конкуренции вытеснят местную продукцию. Он убежден, что подобных рисков можно избежать с помощью законодательного регулирования.

«Если есть опасности, вы должны принять законы, чтобы предотвратить их. Ваши законы должны быть точными. Но закрывать границу - до каких пор? То есть, этот страх в нас должен быть всю жизнь? Границы должны быть открыты, не ради принципов, но ради обычной жизни и чтобы этот народ жил в гораздо более спокойных условиях, жил намного лучше, у нас нет другого выхода», - подчеркнул бизнесмен.

По мнению Алтуна, в Армении есть экономический потенциал для увеличения товарооборота, в том числе экспорта.

«"Джермук", цемент – в восточных районах Турции нет цементного завода, я это знаю, поэтому Карс, Эрзурум могут предпочесть покупать и использовать армянский цемент вместо того, чтобы привозить цемент из Стамбула. Можно продавать электроэнергию», - сказал Тигран Алтун.

Стамбульский бизнесмен надеется, что армяно-турецкий переговорный процесс увенчается успехом.