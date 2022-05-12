Армения будет импортировать больше иранского природного газа

Ереван договорился с Тегераном об импорте большего объема иранского газа, соглашение об этом планируется окончательно оформить в ходе визита министра территориального управления и инфраструктуры Армении в Иран на следующей неделе. Об этом Радио Азатутюн сообщили высокопоставленные армянский и иранский чиновники.

По словам заместителя министра территориального управления и инфраструктуры Армении Акопа Варданяна, срок действующего соглашения «газ в обмен на электричество» истекает в 2026 году, планируется его продлить до 2030 года, а также увеличить объем импортируемого иранского голубого топлива. В настоящее время ежегодно импортируется 365 млн кубометров.

«Сейчас есть договоренность о том, что этот объем будет увеличен до 600 млн кубометров в год, пока не будет готов энергетический коридор Север-Юг, а после этого – уже от 1,5 до 1,8 млрд кубометров, когда у нас будет инфраструктура и возможность оплаты электроэнергией. То есть, по большому счету, сегодня у нас нет проблемы генерации, производства электроэнергии, но есть проблемы с инфраструктурой, чтобы поставить эту электроэнергию», - пояснил замминистра.

Мы ведем переговоры о продаже иранского газа армянским потребителям и поставках его в другие страны через территорию Армению - иранский чиновник

Но если армянская сторона говорит исключительно о расширении сделки «газ в обмен на электроэнергию», то иранская сторона заявляет, что обсуждается также вариант продажи иранского газа армянским потребителям и даже вариант поставок газа в другие страны через территорию Армении.

В Ереване находится советник министра энергетики Ирана Мохаммад-Али Фарахнакиан. Вчера он участвовал в очередном заседании двусторонней межправительственной комиссии под сопредседательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и министра энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиана.

«Рад сообщить, что [мы обсуждаем возможность поставок иранского газа в Армению] не только для производства электроэнергии, но и для другого потребления, даже варианты его поставок в Грузию в другие страны через территорию Армении. Кроме того, мы обсуждаем возможность поставки газа в Армению из других стран по схеме своп через территорию Ирана», - сказал он.

За 12 лет был построен лишь 1% третьей высоковольтной ЛЭП Армения-Иран

Правительство Армении с 2006 года строит третью высоковольтную линию электропередач (ЛЭП) в Иран, которая позволит в разы увеличить объемы сделки «газ в обмен на электричество» и которая имеет не менее стратегическое значение, чем автомагистраль Север-Юг.

Однако, как и в случае с автомагистралью, выяснилось, что в случае с третьей высоковольтной ЛЭП в предыдущие годы работы почти не проводились. По словам замминистра Варданяна, за 12 лет, до февраля 2018 года, был построен лишь 1% высоковольтной ЛЭП.

За последние четыре года было построено около 70% линии. Планируется завершить строительство в декабре следующего года, после чего Армения в рамках сделки «газ в обмен на электроэнергию» сможет получать из Ирана до 1,8 млрд кубометров газа в год и поставлять Тегерану почти в пять раз больше электроэнергии – ежегодно до 5,4 млрд кВт*ч.

По словам замминистра, каждый кубометр иранского газа производит на тепловых электростанциях Армении около 4,5 кВт*ч электроэнергии, из которых 3 кВт*ч возвращаются в Иран.

В прошлом году двусторонняя торговля между Арменией и Ираном резко выросла - более чем на 25%, превысив отметку в полмиллиарда долларов.