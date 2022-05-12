Мирзоян, Байрамов и Лавров обсудили соглашение о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и другие вопросы

Москва заинтересована в превращении Южного Кавказа в зону мира, устойчивого развития и процветания. Об этом, по сообщению российских источников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на трехсторонней встрече с главами МИД Армении и Азербайджана в Душанбе.

По словам Лаврова, для Москвы важно повышение доверия между сторонами при создании условий для полноценной нормализации армяно-азербайджанских отношений. «Я рассчитываю, что сегодняшняя встреча позволит продвинуться по пути, который был начертан нашими руководителями», - сказал он.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, в свою очередь, отметил, что встреча «является хорошей возможностью обсудить прогресс, который может быть достигнут». При этом он выразил сожаление в связи с тем, что «пока нет должных улучшений в работе по открытию транспортных коммуникаций в регионе».

«Знаю, что контакты между коллегами продолжаются. И считаем, что есть хорошая перспектива, хорошая возможность добиться результата и добиться исполнения трехсторонних заявлений полностью», - сказал азербайджанский министр.

Он добавил, что в последнее время у них были достаточно интенсивные контакты с точки зрения запуска процесса делимитации государственной границы.

«Считаю, что есть хорошие наработки, понимание с точки зрения состава и репрезентативности сторон в комиссии по вопросам делимитации, и также считаю, что в ближайшее время можно будет, как минимум, запустить данный процесс», - сказал глава МИД Азербайджана.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в начале встречи министров подчеркнул, что Ереван был и остается приверженным исполнению всех договоренностей и заявлений между лидерами трех стран.

«Мы готовы продолжать все работы по действующим форматам: по открытию коммуникаций экономических инфраструктур в регионе, и по мирному договору или, как его, наверное, правильнее назвать, договору по нормализации отношений, установлению отношений, и по решению всех остающихся проблем, включая гуманитарные, освобождение военнопленных и другие проблемы, которые остаются нерешенными», - заявил глава армянской дипломатии.

До этого Лавров провел отдельные встречи с Мирзояном и Байрамовым.

Согласно заявлению, распространенному МИД Армении уже по итогам встречи, министры обсудили процесс реализации договоренностей, достигнутых в рамках трехсторонних заявлений, вопросы, связанные с разблокированием региональных коммуникаций и экономических связей, созданием комиссии по вопросам делимитации и пограничной безопасности, договором о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Арарат Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны относительно обеспечения безопасности, прав и свобод армян Нагорного Карабаха в рамках всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также статуса Нагорного Карабаха.