Чтобы Армения избежала «принудительного мира», в процесс должны быть вовлечены США и Европа – The Washington Post

По мнению журналиста с армянскими корнями, из-за кризиса в Украине проблемы Южного Кавказа могут стать второстепенными для стран, заинтересованных в регионе, тогда как этот вопрос может стать точкой соприкосновения для США и России.

Автор статьи отмечает, что и Россия, и Запад стараются держать эти процессы под своей эгидой.

По мнению Игнатиуса, для того, чтобы Армения избежала так называемого «принудительного мира», в процесс должны быть вовлечены США и Европа, а также необходимо возрождение Минской группы ОБСЕ, бойкотируемой Москвой.

«В то же время в роли посредника заметна активность Евросоюза, благодаря усилиям которого в прошлом месяце в Брюсселе состоялась встреча Пашинян-Алиев», — пишет The Washington Post.

В преддверии встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Душанбе 13 мая автор статьи пишет, что Россия в очередной раз попытается расширить свое влияние на переговорный процесс.

По словам Игнатиуса, министры иностранных дел Армении, Азербайджана и России в таджикской столице обсудят мирное соглашение между Ереваном и Баку.

Обозреватель The Washington Post поговорил о мирных процессах в регионе с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, который недавно посетил США.

«Мы должны смотреть не только в прошлое, но и в будущее. Если Армения продолжит вести бескомпромиссную игру с соседями, наш регион окажется в тупике», - в беседе с Игнатиусом заявил Мирзоян.

О региональных процессах в регионе американскому изданию рассказал также бывший посол Азербайджана в США, а ныне посол в Великобритании Элин Сулейманов. Он дал умеренно оптимистичную оценку происходящему.

«Азербайджан неоднократно заявлял, что надеется на скорейшее урегулирование и подписание мирного соглашения», — заявил Сулейманов.