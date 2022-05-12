В Армении стал известен победитель инициированного местным магнатом конкурса на статую Иисуса Христа

10 мая было объявлено, что мнения участников СМС-голосования и жюри совпали и вариант Армена Самвеляна набрал наибольшее количество голосов среди 12 скульптур.

Гагик Царукян заявил о своем намерении воздвигнуть статую Спасителя еще в начале года. Армянская Апостольская церковь неоднократно высказывалась по этому вопросу, заявляя, что возведение статуи Христа не соответствует многовековым традициям Армянской церкви. Однако Царукян не отказался от своего намерения.

«Поскольку мы христианская нация, более того, первая христианская нация в мире, все хотели бы, чтобы это было в нашей стране, и видя поддержку и воодушевление народа, убеждаешься в том, что мы на правильном пути. Это богоугодное дело, надо суметь воплотить это в жизнь», — заявил Царукян.

Ранее Царукян заявлял, что по его задумке, статуя Спасителя должна быть высотой 33 метра, а постамент должен быть в два или даже три раза выше. Подробностей относительно выбранного эскиза статуи пока не представлено.

Комиссия по возведению статуи Иисуса сообщила, что для завершения подготовки и установки статуи потребуется от 2 до 3 лет. Несмотря на информацию о планах по установке статуи Иисуса Христа на горе Атис в Котайкской области Армении, из комиссии сообщили, что обсуждаются несколько вариантов и что окончательно место еще не выбрано. Одним из условий является то, чтобы это была возвышенность. После выбора места они обратятся в соответствующие органы за разрешением, отметили в комиссии.

Будет статуя в конце концов установлена или нет, решат местные органы самоуправления. В Министерстве культуры Армении говорят, что у них в этом вопросе нет функций.

Председатель Союза архитекторов Армении Мкртич Минасян подчеркивает, что в таких случаях последнее слово при принятии решений должно оставаться за государством. Архитектор утверждает, что для установки таких статуй нужна четкая профессиональная экспертиза.

По словам депутата от правящей партии «Гражданский договор», члена комиссии НС по культуре Тагуи Казарян, политика властей заключается в том, чтобы идти в направлении более независимых органом самоуправления. «Те люди, которые избираются данной общиной, должны заниматься подобными вопросами», - отметила депутат, при этом добавив, что невозможно установить художественные стандарты для произведения, поскольку это будет похоже на цензуру.

«Другое дело, если, например, выяснится, что в районе находится еще один культурно-исторический памятник, не соблюдаются нормы безопасности, нарушается экологическая среда. На эти случаи действуют градостроительные нормы», - добавила она.

Отметим, что в Армении с каждым годом увеличивается количество статуй, скульптур и крестов, устанавливаемых вдоль дорог, в городах и селах. Решение об их установке должно приниматься органами самоуправления, однако на практике остается непонятным, как именно осуществляется контроль, например, в вопросе норм безопасности. Поводом для беспокойства в данном вопросе, в частности, стало событие двухмесячной давности, когда от ветра рухнул 44-метровый крест, установленный в селе Еранос Гегаркуникской области Армении.