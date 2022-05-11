Попытка Баку создать впечатление, что на столе будут только его предложения, не соответствует договоренностям – Пашинян

После последней встречи в Брюсселе Азербайджан пытается создать впечатление, что на столе переговоров по мирному соглашению будут только предложения Баку, однако это не соответствует достигнутым договоренностям. Об этом сегодня вечером в Нидерландском институте международных отношений (Клингендаль) в Гааге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Это, как минимум, не соответствует договоренностям, достигнутым в Брюсселе. И сегодня я должен публично и официально подтвердить свою позицию, что мы готовы вести переговоры на основе этих принципов и повестки, хотя в запланированном процессе ничего не изменилось. В ближайшее время планируется и встреча наших представителей по вопросу делимитации и демаркации и встреча министров иностранных дел», - сказал он.

По словам Пашиняна, месяц назад во время встречи в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля он сообщил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что пять предложений Баку приемлемы для Еревана, но не включают в себя все важные вопросы.

«Рассмотрев эти предложения, мы увидели, что в них нет ничего неприемлемого для нас, но мы констатировали, что эти пункты не затрагивают всей повестки наших отношений. Мы дополнили эту повестку отношений, включив в нее вопросы безопасности, прав армян Нагорного Карабаха и окончательного статуса Нагорного Карабаха», - сказал премьер.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов недавно заявил, что в полученном от Еревана документе говорится, что Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану и что мирное соглашение должно соответствовать положениям трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Алиев пообещал освободить еще одну группу армянских пленных, но этого до сих пор не произошло - Пашинян

Во время этой встречи в Нидерландах Пашинян рассекретил и другие подробности последней встречи с Алиевым. По его словам, Алиев пообещал освободить еще одну группу армянских пленных, но этого до сих пор не произошло.

«На сегодняшний день в Азербайджане остаются не менее 38 армянских пленных. Постоянно предпринимаются попытки сделать этот процесс предметом торгов по самым разным темам. Кстати, в последний раз в присутствии председателя Европейского совета президент Азербайджана пообещал освободить еще одну группу пленных, но этого до сих пор не произошло. Думаю, нельзя говорить о мире, игнорируя гуманитарную сторону вопроса, мы это показали на практике и подверглись очень серьезной критике внутри страны в связи передачей нами карт минных полей», - сказал Никол Пашинян.

Ереван осуждает использование людей в политических целях, сказал Пашинян, напомнив, что именно так поступил Баку, когда пытался сделать пленных предметом торга для получения карт минных полей. «Мы передали Азербайджану все карты, которые у нас были, надеясь, что за этим гуманитарным шагом последует другой гуманитарный шаг», - отметил он.

Пашинян также ответил на вопрос о войне в Украине, заверив, что среди членов ОДКБ есть понимание, что события, разворачивающиеся вокруг Украины, не являются вопросом повестки дня организации, и Россия придерживается такой же позиции.