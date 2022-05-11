ICAO и МИД Армении занимаются вопросом авиакомпании FlyOne Armenia

Международная организация гражданской авиации (ICAO) и МИД Армении занимаются решением авиационных властей Турции относительно авиакомпании FlyOne Armenia, сообщили сегодня Радио Азатутюн в Комитете гражданской авиации Армении.

На днях стало известно, что турецкие авиационные власти лишили FlyOne Armenia возможности выполнять рейсы в европейские страны через воздушное пространство Турции.

По словам исполняющего обязанности главы отдела регулирования воздушных перевозок Комитета гражданской авиации Степана Паясляна, авиакомпания обратилась к ним, но из-за отсутствия дипломатических отношений между Арменией и Турцией и межправительственного соглашения, регулирующего авиационную сферу, комитет лишен возможности обратиться напрямую в Главное управление гражданской авиации Турции. Поэтому они обратились в ICAO, МИД Армении и Министерство территориального управления и инфраструктуры, в составе которого действует комитет, сообщил он.

«Мы пока ответа не получили, я знаю, что вопрос находится в стадии обсуждения, какие конкретно действия предпринимаются для решения этого вопроса, нам пока неизвестно», - сказал Паяслян.

На запросы Радио Азатутюн в МИД и Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении пока не ответили.

До сих пор нет ответа и на наше письмо, направленное в Главное управление гражданской авиации Турции.

По данным прессы, более половины акций созданной в прошлом году авиакомпании FlyOne Armenia принадлежат лицам, связанным с семьей провластного депутата Национального собрания Хачатура Сукиасяна, остальные акции - двум бывшим молдавским чиновникам.

Почти неделю назад компания распространила сообщение о том, что из-за такого решения авиационных властей Турции она вынуждена до 10 июня отменить все рейсы по направлениям Ереван-Лион-Ереван и Ереван-Париж-Ереван. В то же время рейс Ереван-Стамбул-Ереван продолжает выполняться.

FlyOne Armenia с 18 декабря прошлого года выполняла два еженедельных рейса в Лион, а со 2 апреля этого года - один еженедельный рейс в Париж.

Паяслян назвал «непонятной» сложившуюся ситуацию, когда вылетающий из Еревана самолет авиакомпании пересекает почти все воздушное пространство Турции и приземляется в Стамбуле, но этому же самолету запрещено пересекать небольшую часть, оставшуюся до границы Евросоюза.

«В основном, данная авиакомпания должна была допустить конкретные нарушения, то есть, должна была отступить от общих правил, допустить разного рода нарушения полета, будь то воздушная высота, или перевозка груза, то есть должно быть нарушение, в результате чего они будут иметь право лишить ту или иную авиакомпанию этой возможности. В данном случае у нас нет никаких фактов того, что была подана какая-либо жалоба на то, что наша компания или компании нарушили определенные правила воздушного движения», - сказал он.

Бывший руководитель Комитета гражданской авиации Армении Шаген Петросян сегодня не исключил, что решение авиационных властей Турции в отношении FlyOne Armenia может быть связано с решением Еврокомиссии в отношении армянских авиакомпаний, принятым два года назад.

«И Армения, и Молдова, и Кыргызстан в нашем регионе, а также Афганистан, Иран и авиаперевозчики ряда африканских стран не имеют права, есть запрет Еврокомиссии, исходящий из безопасности. Поскольку этот самолет FlyOne зарегистрирован в Молдове, а Молдова также находится среди этих стран, как как Армения, я думаю, что, вероятно, запрет на полеты в Европы связан с этим», - сказал Шаген Петросян.

Около двух лет назад решением Еврокомиссии все армянские авиакомпании были включены в обновленный авиационный «черный список» Евросоюза, так как не соответствовали стандартам Европейского агентства по безопасности полетов - EASA.

В Комитете гражданской авиации Армении сегодня сообщили, что работы по исключению армянских авиаперевозчиков из этого списка продолжаются.