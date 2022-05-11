Хачатрян считает работу следственной комиссии по 44-дневной войне бессмысленной, а Андраник Кочарян уверен в обратном

Так занимавший во время Карабахской войны 2020 года должность первого заместителя начальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян ответил на вопрос о том, насколько беспристрастна может комиссия по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.

По его словам, если будет создана ситуация, когда он посчитает свое участие в работе комиссии эффективным, то обязательно примет участие.

«Если же мои разъяснения не повлияют на ход расследования, то в чем будет смысл моего прихода [в комиссию]?» - отметил Хачатрян.

Хачатрян, получивший от Пашиняна звание Героя Армении, был отправлен в отставку 24 февраля 2021 года. После этого сорок высокопоставленных военных потребовали отставки Пашиняна, а премьер-министр назвал это попыткой военного переворота.

В то время, как бывший высокопоставленный военный чиновник считает работу парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны бессмысленной, председатель комиссии Андраник Кочарян уверен, что именно комиссия сможет сделать очень важные разоблачения.

В недавнем интервью Радио Азатутюн Андраник Кочарян сообщил, что комиссия уже начала свою работу.

Он сообщил также, что у комиссии было желание, чтобы родители двоих погибших на войне, а также представители политического поля, вовлеченные в качестве независимых консультантов, участвовали в работе комиссии в полном объеме. «На данный момент мы получили огромное количество материалов от Министерства обороны, наши специалисты работают», - сообщил представляющий правящую парламентскую фракцию депутат.