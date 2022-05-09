Официальный Ереван пока не уточняет, на каких условиях он готов начать мирные переговоры с Азербайджаном

Баку уже обнародовал свои пять предложений, Ереван пока нет.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян лишь в общих чертах высказался об ответе Армении. В беседе с информационным агентством «Арменпресс» в марте он сказал, что «для армянской стороны принципиально, чтобы права и свободы армян Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] были четко гарантированы, а статус Карабаха окончательно уточнен».
Однако какую формулировку получила эта позиция Еревана и какие еще принципы были выдвинуты, пока никто не уточнил.
Посол по особым поручениям Эдмон Марукян сегодня отказался говорить по пунктам предложений армянской стороны. «Наверно, было бы правильно, чтобы и наша сторона опубликовала их, но там есть этапы. Мы дойдем до этапа, когда нужно будет обнародовать эти пункты, и они дословно будут опубликованы».
Из обсуждений, которые ведутся уже несколько месяцев, сейчас известно только, что Баку выдвинул пять пунктов, Ереван – шесть. При этом секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, не касаясь содержания этих пунктов, отметил, что по поводу предложений сторон существует взаимопонимание.
«Суть проблемы представлена: мы говорили о правах народа Арцаха, о статусе Арцаха. Если мы подробно разовьем их, то может получиться и 60 пунктов... Суть в этом. То есть, что они говорят? Они говорят: давайте признаем территориальную целостность друг друга, давайте признаем суверенитет друг друга... Мы предложили, что только этим мира не достигнуть, потому что, если мы хотим идти к всеобъемлющему и долгосрочному миру, нужно коснуться всех проблем. Другими словами, надо найти решения всем этим проблемам», — отметил Марукян.
По словам посла по особым поручениям, хотя предложенные Ереваном шесть пунктов не были представлены общественности, оппозиция знакома с их содержанием.
Тем не менее, лидер оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Сейран Оганян отметил, что на эту тему ему нечего сказать. «В данный момент я не хочу говорить об этом. Пусть они представляют [пункты]», - отметил он.
Как отметили представители оппозиции, они также выступают за мир, но считают, что первые шаги должен сделать Баку.
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