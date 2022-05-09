В Армении отмечают Праздник Победы и Мира

В связи с праздником премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Республики Армения Ваагном Хачатряном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и в сопровождении высшего руководства республики посетил воинский пантеон «Ераблур» в Ереване, чтобы «воздать дань уважения памяти сынов армянского народа, отдавших свою жизнь за Родину», передает пресс-служба главы армянского правительства.

Согласно сообщению, Никол Пашинян возложил цветы к могилам Вазгена Саргсяна, Андраника Озаняна, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей.

Также премьер-министр Никол Пашинян выступил с посланием по случаю 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Как подчеркнул премьер-министр Армении, «победой в войне цивилизованное человечество сказало “нет” одному из величайших зол — фашизму».

«Неоценима в этом деле роль армянского народа, более полумиллиона представителей которого в составе Советской армии и армий союзных стран внесли весомый вклад в спасение человечества от фашизма.

В этой борьбе много сынов армянского народа отдали свои жизни во имя цивилизации, проявив героизм и непоколебимую преданность.



У нас было более 300 тысяч жертв во Второй мировой войне. 107 армян были удостоены звания Героя Советского Союза, многие наши соотечественники сражались в армиях союзных стран, участвовали в антифашистской борьбе ряда стран и увенчали славой свои имена. Сегодня мы преклоняемся перед подвигами и памятью наших героев, наших мучеников и гордимся героизмом наших предков», - в частности, отметил Пашинян.



«Именно дух наших дедов и отцов, ставших героями Великой Отечественной, Второй мировой войны, слился с духом добровольчества в начале 1990-х годов и стал гарантом борьбы Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] за выживание, победы в Первой Арцахской войне и освобождения Шуши.

Сегодня, после 44-дневной войны, мы с горечью констатируем, что не только не смогли превратить победу в первой Арцахской войне в дипломатическую, политическую, экономическую победу, но многие плоды этой победы утеряны, Арцах и Армения стоят перед серьезными вызовами.



Нашим ответом на эту ситуацию, однако, должны быть не мысли о том, что все кончено, а трезвый, рассудительный, грамотный анализ приведших к сложившейся военно-политической и региональной ситуации причин и прагматичное планирование будущего.



Кровь наших мучеников, отдавших свою жизнь за Родину, не должна пропадать даром, и величайшим выражением их дела должно стать укрепление армянской государственности, полная реализация прав армян Арцаха, мирное развитие наших поколений и мирное региональное сосуществование, что является единственной надежной гарантией Арцаха и Армении.

Получившее вотум доверия народа политическое большинство ведет Армению именно по этому пути, понимая все трудности, которые возникнут. Мы готовы противостоять этим трудностям, потому что руководствуемся убеждением, что да, мы идем трудным, но верным путем.



Мы не авторы бедствий, которые постигли нашу страну, нас постигла жестокая судьба и священная миссия: провести нашу Родину через неизбежные бедствия, которые накапливались на протяжении уже многих лет, и довести ее к мирному, благополучному, счастливому будущему», - подчеркнул армянский лидер.

«Нам не всегда удавалось превратить победы на поле боя в победы в жизни. Мы должны суметь превратить наши неудачи на поле боя в победы в области образования, науки, промышленности, экономики, внешней политики, итогом которых должен стать длительный и стабильный мир, всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта.



Сегодня мы преклоняемся перед нашими дедами, нашими отцами, нашими братьями и нашими сыновьями, которые сражались и отдали свою жизнь за Родину. Их победы в войнах, наши неудачи в войнах должны стать победой жизни.



Вечная слава нашим героям!» - завершил свое послание премьер-министр Армении Никол Пашинян.