Протестующий скончался на площади Франции из-за опоздания машины скорой помощи - Сагателян

В центре Еревана проходит марш оппозиции. А до этого на площади Франции с короткой речью выступил один из лидеров протестного движения Ишхан Сагателян. Касаясь смерти протестующего на площади Франции, он заявил, что тот скончался из-за опоздания машины скорой помощи.

Ранее столичная мэрия распространила заявление о том, что машина скорой помощи прибыла на площадь через несколько минут после поступления вызова.

Сагателян потребовал, чтобы отныне на площади Франции все время находилась машина скорой помощи. Он заявил, что после марша они вернутся на площадь Франции, где объявят о своих дальнейших планах.

«Давайте начнем наш марш неповиновения и сопротивления, а затем вернемся на площадь, где выступим с рядом важных речей, а также представим очень важные шаги и детали планов нашей борьбы на ближайшие дни», - сказал Сагателян.

Участники марша оппозиции движутся по проспекту Маштоца к площади Франции.

А до этого протестующие прошли по улицам Саит-Нова и Налбандяна, где расположены здания Службы национальной безопасности и Полиции. Активисты остановились возле здания Полиции. С речами выступили депутаты Ишхан Сагателян и Арам Вардеванян. Они раскритиковали полицию за задержания протестующих с применением силы и призвали полицейских не подчиняться указаниям власти.