Оппозиция продолжает уличную борьбу с требованием отставки властей

С территории, прилегающей к зданию Ереванского медицинского университета, демонстранты сегодня в сопровождении ряда оппозиционных депутатов прошли маршем по проезжей части центральных улиц столицы. По утверждению депутатов, они просто проводили мирную акцию, в то время как красные береты вели себя очень грубо.

«Они начали таскать граждан, бить их, допускали оскорбительные высказывания и проявляли неуважительное отношение к гражданам. Без каких-либо объяснений», - возмущенно заявил один из протестующих.

Там же произошла стычка двух женщин с противоположными политическими взглядами. А у моста Победы силовики с применением силы задерживали граждан.

Подобные действия полиция предприняла в ряде районов столицы, по последним данным полиции, только сегодня в разные отделения полиции доставлены уже 92 человека. По мнению оппозиционеров, полицейские применяют непропорциональную силу.

В центре Еревана началось еще одно шествие под руководством ряда представителей Республиканской партии Армении (РПА). Сторонники оппозиции, участвующие в различных акциях протеста, встречаются на перекрестках и объединяются.

Армянская оппозиция вышла на улицы в конце апреля с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в готовности пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха.

1 мая протестное движение заявило о начале «решающего этапа борьбы», призвав сторонников к масштабным акциям гражданского неповиновения. С того дня сторонники оппозиции проводят ежедневные акции протеста.

Представители власти отвергают требование оппозиции об отставке действующего премьер-министра, не считая, что такое требование пользуется поддержкой у широких слоев населения.