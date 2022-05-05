«Начало мирных переговоров по пунктам «5+6» - легитимный подход, и мы увидели взаимопонимание» - Армен Григорян

Об этом сегодня заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, который ранее на этой неделе в Брюсселе встретился с помощником президента Азербайджана Хикметом Хаджиевым.

«Я не видел, чтобы публично это отвергали, не видел во время наших обсуждений, чтобы отвергали, что эти два пакета должны быть объединены и что должны начаться переговоры. [На этот счет] есть понимание. Это понимание есть у азербайджанской стороны, это понимание есть у всех других наших международных партнеров. Иными словами, начало мирных переговоров по пунктам «5+6» - это легитимный подход, и мы увидели взаимопонимание», - заявил Григорян.

Никакого заявления не было сделано после встречи Григоряна и Хаджиева, которая состоялась 2 мая при посредничестве спецпредставителя Евросоюза Тойво Клаара. Но ранее Армен Григорян заявил, что они обсудят вопросы, связанные с армяно-азербайджанскими отношениями, от которых зависит следующая встреча Пашинян-Алиев. Однако, по словам секретаря Совбеза Армении, такая встреча пока не планируется.

«Есть вопросы, только после которых мы приступим к обсуждению возможной встречи руководителей страны. Мы еще продолжаем обсуждения. Когда обсуждения достигнут определенной стадии, будет обозначена возможная встреча, после чего об этом будет публично объявлено», - подчеркнул Армен Григорян.

В ходе последней встречи Пашиняна и Алиева была договоренность, что комиссия по делимитации и пограничной безопасности будет создана до конца апреля. Тем не менее, такая комиссия все еще не создана. По словам Григоряна, обсуждения по вопросу комиссии продолжаются.

«Конечно, мы надеялись, что к концу апреля удастся найти решения и двигаться вперед, но могу сказать, что интенсивные обсуждения все еще продолжаются. Речь идет о подходах. В целом, есть вопросы по рабочей группе и по другим вопросам, ответы на которые еще не доработаны. Как только мы найдем ответы, об этом будет публично заявлено и будет встреча», - заявил секретарь Совета безопасности Армении.

Согласно Брюссельским договоренностям, эта комиссия должна заниматься не только вопросом делимитации границы, но и обеспечивать «стабильную ситуацию с безопасностью» вдоль границы и в прилегающих районах.