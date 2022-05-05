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Политика

В Армении продолжаются акции протеста оппозиции

Шествие сторонников оппозиции в Ереване. 4 мая 2022 г.

Сторонники оппозиции сегодня с утра возобновили акции протеста в Ереване.

К протестующим, которые переночевали в палатках на площади Франции в центре армянской столицы, присоединились вновь прибывшие, после чего они двинулись шествием по центральным улицам города.

Утром также поступали сообщения о некоторых перекрытых улицах в Ереване, а также о задержаниях полицией активистов, перекрывающих движение автотранспорта в городе.

Армянская оппозиция вышла на улицы в конце апреля с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в готовности пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха.

1 мая протестное движение заявило о начала «решающего этапа борьбы», призвав сторонников к масштабным акциям гражданского неповиновения. Со следующего дня сторонники оппозиции проводят ежедневные акции протеста.

Представители власти отвергают требование оппозиции об отставке действующего премьер-министра, не считая, что такое требование пользуется поддержкой у широких слоев населения.

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