В Армении продолжаются акции протеста оппозиции

К протестующим, которые переночевали в палатках на площади Франции в центре армянской столицы, присоединились вновь прибывшие, после чего они двинулись шествием по центральным улицам города.

Утром также поступали сообщения о некоторых перекрытых улицах в Ереване, а также о задержаниях полицией активистов, перекрывающих движение автотранспорта в городе.

Армянская оппозиция вышла на улицы в конце апреля с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в готовности пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха.

1 мая протестное движение заявило о начала «решающего этапа борьбы», призвав сторонников к масштабным акциям гражданского неповиновения. Со следующего дня сторонники оппозиции проводят ежедневные акции протеста.

Представители власти отвергают требование оппозиции об отставке действующего премьер-министра, не считая, что такое требование пользуется поддержкой у широких слоев населения.