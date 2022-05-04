Оппозиция не собирается отказываться от подписанных Пашиняном заявлений и переговоров по Карабаху

Такое заявление сделал один из лидеров протестного движения, представитель оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Ишхан Сагателян, подчеркнув при этом, что подписанные Пашиняном заявления и инициированные его правительством переговоры все же являются для оппозиции неприемлемыми.

«В связи с [трехсторонним заявлением о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе от] 9 ноября [2020 года] мы уже сказали, что это установленный факт, хоть он и неприемлем для нас. Но мы должны помешать Николу [Пашиняну] довести эту капитуляцию до конца», — заявил Сагателян.

«Мы не будем провоцировать войну. Мы не будем прекращать переговоры с Турцией и Азербайджаном, не объявим войну, но мы пойдем на эти переговоры не для того, чтобы спрашивать, что нужно противной стороне, а для того, чтобы реально отстаивать интересы нашей страны. Вы скажете, что Никол [Пашинян] говорит то же самое. Но на самом деле он так не говорит», - добавил оппозиционер.

С 19 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста в Ереване и других частях страны с требованием отставки Пашиняна, которого оппозиция обвиняет в подготовке к сдаче интересов Армении и Нагорного Карабаха в переговорах с Азербайджаном.

1 мая протестное движение заявило о начала «решающего этапа борьбы», призвав сторонников к масштабным акциям гражданского неповиновения.

На вопрос о том, какими именно шагами оппозиция собирается предотвратить опасности, о которых она говорит, Ишхан Сагателян ответил так: «Мы можем развиваться, не сдаваясь. Скажу конкретно: это эффективное управление, пополнение вооружения армии, восстановление армии».

Оппозиция заявила, что продолжит акции протеста, в том числе перекрытия движения автотранспорта в Ереване. Очередной митинг оппозиции на площади Франции, где сторонники оппозиции установили палатки и ночуют с воскресенья, ожидается в среду днем.

Отметим также, что сегодня в парламенте Армении, здание которого расположено недалеко от площади Франции, запланирован «правительственных час» с участием премьер-министра Никола Пашиняна и членов его кабинета.