Шествия и вечерние митинги будут проводится ежедневно и бессрочно – оппозиция

Корреспонденты Радио Азатутюн наблюдали перекрытые улицы как в центре города, так и в районе Арабкир. Во всех случаях сотрудники полиции разгоняли демонстрантов, открывая движения для автотранспорта.

Сотрудники полиции также осуществляли задержания граждан, участвующий в акциях неповиновения.

По данным полиции, по состоянию на 16:00 было задержано 206 протестующих. Между тем, один из лидеров протестного движения Ишхан Сагателян заявил, что только утром в полицейские участки были доставлены более 200 протестующих. А после этого акции протеста продолжались в разных частях города.

«Чем больше задерживают, тем больше становится число протестующих. Ереван уже весь вышел на улицы», - заявил Сагателян.

Армянская оппозиция утверждает, что правительство Пашиняна намерено пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха. Этим она объясняет необходимость отстранения Пашиняна от власти путем общественного давления.

Представители власти отвергают требование оппозиции об отставке действующего премьер-министра, не считая, что такое требование пользуется поддержкой у широких слоев населения.

Бывший директор Службы национальной безопасности, глава оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Артур Ванецян прокомментировал заявления представителей власти о том, что оппозиция не предлагает содержательных решений, а только копирует шаги протестов 2018 года, в результате которых к власти пришел тогдашний лидер оппозиции, нынешний премьер-министр Никол Пашинян. «У нас есть план. Это очередная уловка со стороны властей, манипуляция. Подробно поговорим о программах, представим их. Может быть, даже сегодня или завтра. У нас одна задача — быстро остановить цепочку поражений, чтобы наша страна окончательно не развалилась», - заявил Ванецян.

В ходе шествия сторонников оппозиции в Ереване некоторые граждане приветствовали участников протестов с балконов. Оппозиционеры в свою очередь призывали их присоединяться к шествиям и другим акциям.

Проходя по улице Алека Манукяна, Ишхан Сагателян вместе с группой протестующих вошел в здание Ереванского государственного университета.

«Констатируем, что в десяти аудиториях мы встретили одного или двух студентов. По сути, 80-90 процентов студентов бастует», — заявил Сагателян, выходя из здания университета.

Несколько студентов университета присоединились к демонстрантам.

Корреспондент Радио Азатутюн также пообщалась с горожанами, которые издалека наблюдали за шествиями оппозиции.

«В демократической стране власть избирается путем голосования. Вот и все. [На выборах] десять месяцев назад они не смогли набрать большое количество голосов. Что же теперь им надо?» — сказал один мужчина.

«Не то, чтобы мы были без ума от Пашиняна, но оппозиция должна представить свои шаги, их последовательность», - отметил другой ереванец.

Депутаты оппозиционных фракций «Айастан» и «Честь имею» сегодня также бойкотировали заседание парламента. Ишхан Сагателян заявил, что шествия и вечерние митинги оппозиции будут ежедневными и бессрочными.