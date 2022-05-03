Спикер парламента не видит внутриполитического кризиса в Армении

Представитель правящей силы не видит даже политической напряженности в стране. По его словам, уличными акциями протеста оппозиция пытается поднять некую волну, которую, по его оценке, не поддерживает большинство населения.

«Стиль работы оппозиции, то, что они делают, это их право. Кстати, это также право, данное революцией. И если граждане хотят сформировать новое правительство, они делают это через выборы. Остальное уже политические лозунги. Я с уважением отношусь к деятельности наших партнеров, несмотря на то, что они часто позволяют себе оскорбления и агрессию», — заявил Ален Симонян.

Представитель правящей партии «Гражданский договор» уверен, что оппозиции, которая в последние дни вышла на улицы с требованием смены власти, нечего сказать народу. «Если им есть что сказать политически, то место для политических высказываний, для политического процесса в парламенте. Еще раз говорю, я отношусь к ним с уважением, это их право», - сказал он.

Две оппозиционные парламентские фракции «Айастан» и «Честь имею» утверждают, что нынешнее армянское правительство намерено пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха. Этим она объясняет необходимость отстранения премьер-министра Никола Пашиняна от власти путем общественного давления.

С понедельника сторонники оппозиции проводят акции неповиновения в Ереване и за его пределами, перекрывая движения транспорта, проводя шествия и митинги.

Сегодня спикер армянского парламента также коснулся действий полиции, в частности, случаев применения насилия в отношении граждан, участвующих в акциях протеста. Ален Симонян убежден, что таких случаев не так много. «Вам, СМИ не делает чести то, что вы берете единичный, конкретный случай, обобщаете его и преподносите все во множественном числе. Если я попрошу вас рассказать мне сейчас о еще одном, двух или трех случаях, вы этого не сможете сделать», - отметил Ален Симонян.

Несмотря на опасения оппозиции и правозащитников относительно того, что сотрудники полиции часто применяют к протестующим непропорциональную силу, представитель правящей силы так не считает. Наоборот, по его словам, действия полиции соразмерны.

«Я еще раз выражаю свою благодарность им [правоохранителям] за то, что они защищают права других наших граждан, за то, что не позволяют различным мелким событиям, которые происходят, нарушать права других граждан. Но, повторяю, я также с уважением отношусь к тем гражданам, которые реализовывают свое право на свободное проведение демонстраций и шествий», - отметил председатель Национального собрания.

Действия полиции сегодня не осудили и другие депутаты от правящей партии «Гражданский договор», в том числе председатель Комиссии НС по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.

«Если мы говорим о верховенстве права, то любое такое сообщение о насилии должно получить судебно-правовую оценку», — отметил Варданян.