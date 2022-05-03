Армянская оппозиция возобновила акции протеста

Протестующие перекрыли участок проспекта Баграмяна, ведущий от Американского университета до здания Национального собрания, временно парализовав движение транспорта на данном отрезке.

Сосредоточенные там силы полиции задержали и доставили в полицейские участки некоторые протестующих.

Полиции удалось вывести митингующих на тротуар и открыть дорогу для движения транспорта по проспекту.

Также с утра сторонники оппозиции перекрыли территорию возле здания Службы национальной безопасности на другом конце центра Еревана. Перекрыт был также ряд улиц в районе проспекта Комитаса на северо-западе армянской столицы.

В центре города демонстранты перекрыли перекресток улиц Пушкина и Сарьяна. Произошли стычки между полицейскими и протестующими, некоторых граждан подвергли приводу в полицейские участки. В итоге улица Сарьяна была открыта для движения транспорта, а протестующие двинулись по улице Пушкина.

Оппозиция со вчерашнего дня в Ереване проводит акции неповиновения, перекрывая движение транспорта на центральных улицах столицы.

Более 200 демонстрантов были задержаны на несколько часов накануне. Оппозиция заявила о насилии, применяемом в отношении участников акций гражданского неповиновения. Полицейские власти сообщили о начале служебного расследования, как минимум, по одному эпизоду применения насилия в отношении демонстранта.

Оппозиция утверждает, что нынешнее армянское правительство намерено пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха. Этим она объясняет необходимость отстранения Пашиняна от власти путем общественного давления.

Представители власти отвергают требование оппозиции об отставке Пашиняна, не считая, что оно пользуются поддержкой у широких слоев населения.