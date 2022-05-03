США и Армения подписали меморандум о сотрудничестве в области гражданского атома

Перед подписанием документа они сделали короткие заявления, которые транслировались в прямом эфире на сайте Госдепа.

Энтони Блинкен выразил удовлетворение возобновлением сессий Армяно-американского стратегического диалога, которые были прерваны из-за коронавирусной пандемии.

«Это очень важный диалог, посредством которого мы можем углублять, укреплять наши отношения, искать новые платформы для взаимодействия», — заявил госсекретарь США, отметив, в частности, что одним из новых путей является подписание меморандума о взаимопонимании по гражданскому атому.

Блинкен высоко оценил усилия премьер-министра и правительства Армении по продолжению демократических реформ, отметив, что прогресс должен быть непрерывным.

Госсекретарь США приветствовал диалог между Арменией и Азербайджаном. «Я хотел бы поприветствовать диалог между Арменией и Азербайджаном и выразить благодарность за дальновидность, мужество и гибкость, проявленные премьер-министром и Арменией в процессе достижения долговременного мира, что является целью всех нас», - заявил Блинкен.

Арарат Мирзоян, в свою очередь, заявил, что после «бархатной» демократической революции 2018 года уровень армяно-американского сотрудничества совместными усилиями был поднят до уровня стратегического диалога.

Мирзоян коснулся поддержки США развитию энергетического сектора Армении, заявив, что для него честь подписать меморандум о сотрудничестве в области гражданской атомной энергетики.

Министр иностранных дел Армении высоко оценил усилия США, направленные на установление мира и стабильности в регионе, в том числе как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, имеющей мандат от международного сообщества на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Мирзоян также поблагодарил США за их усилия по нормализации армяно-турецких отношений, высоко оценил твердую позицию США по признанию и осуждению Геноцида армян, которая была продемонстрирована также и в этом году.

В ходе рабочего визита в Вашингтон 2-6 мая запланированы встречи Арарата Мирзояна с представителями американской администрации, членами Конгресса, а также его выступление в Атлантическом совете.