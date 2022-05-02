В Брюсселе встретились Григорян, Гаджиев и Клаар

Официальный представитель ЕС разместил в Твиттере фотографию с этой встречи. Он написал, что рад провести у себя уже вторую встречу в таком формате.

Ранее Армен Григорян сообщил Радио Азатутюн, что у него запланирована встреча с Хикметом Гаджиевым для обсуждения ряда вопросов, касающихся армяно-азербайджанских отношений.

Их предыдущая встреча состоялась в конце марта в Брюсселе под эгидой Евросоюза, согласно дипслужбе ЕС, «для продвижения усилий по поиску решения ряда проблем между двумя странами».

За ней последовала встреча 6 апреля президента Европейского совета Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Отметим, что встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России запланирована на 13 мая в Душанбе (Таджикистан).