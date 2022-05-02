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Нет ни обсуждения, ни договоренности по какой-либо делимитации армяно-турецкой границы – МИД

Вид горы Арарат в Турции с приграничной территории Армении (архивная фотография).

Нет ни обсуждения, ни договоренности по проведению какой-либо делимитации армяно-турецкой границы, заявляет официальный Ереван.

«Такой вопрос не стоит на повестке дня», - сегодня заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на завтрашней встрече специальных представителей Армении и Турции будут обсуждены «различные шаги, которые будут предприняты в ближайшее время».

Руководитель внешнеполитического ведомства Турции сообщил, что достигнута договоренность об определении границ двух стран, не исключая возможности создания совместной комиссии наподобие той, которая должна быть создана для делимитации армяно-азербайджанской границы.

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