Нет ни обсуждения, ни договоренности по какой-либо делимитации армяно-турецкой границы – МИД

«Такой вопрос не стоит на повестке дня», - сегодня заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на завтрашней встрече специальных представителей Армении и Турции будут обсуждены «различные шаги, которые будут предприняты в ближайшее время».

Руководитель внешнеполитического ведомства Турции сообщил, что достигнута договоренность об определении границ двух стран, не исключая возможности создания совместной комиссии наподобие той, которая должна быть создана для делимитации армяно-азербайджанской границы.