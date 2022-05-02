Большинство задержанных в ходе акций гражданского неповиновения в Ереване освобождены

В ходе акций неповиновения член оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Ашот Симонян был доставлен в отделение за невыполнение законного требования полиции.

Его коллега Гегам Манукян назвал этот шаг правоохранительных органов незаконным, утверждая, что по Конституции депутат не может быть лишен свободы.

«Исключение составляют случаи, когда он был пойман на месте совершения преступления. Но какое преступление совершил Ашот Симонян? Сделал ли он что-то, за что его подвергли приводу в полицию? Привод депутата в отделение полиции является незаконным», - заявил Манукян в беседе с Радио Азатутюн.

Около трех десятков сторонников оппозиции были освобождены после трехчасового пребывания в полицейском участке в ереванском районе Эребуни.

«Они провоцировали нас сделать что-то, например, ударить полицейского, повысить голос. Задержанный ждет, чтобы были проведены действия, чтобы был составлен протокол. А вместо этого полицейский занимается провокациями», - рассказал один из освобожденных сторонников оппозиции, который представился как Завен.

По его словам, полиция наложила на него административный штраф, обязав выплатить 50 тысяч драмов (около 110 долларов) за невыполнение законного требования полиции. 26-летний мужчина заявил, что не собирается платить штраф, потому что, по его мнению, он не сделал ничего противозаконного.

За доставленными в отделение полиции пришел депутат от оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Назарян. «Предпринимается попытка силой подавить требование, борьбу, которую ведет здоровая часть армянского народа во имя достоинства Армении», - заявил Назарян.