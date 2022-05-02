В правящей партии убеждены, что оппозиция не сможет добиться смены власти

Как считают в «Гражданском договоре» премьер-министра Никола Пашиняна, начатые сегодня оппозицией акции гражданского неповиновения копируют технические приемы «бархатной» революции 2018 года, которые, тем не менее, сегодня лишены содержания.

Член правящей фракции Ваагн Алексанян заявил в беседе с Радио Азатутюн, что ситуация на улице их не волнует, вопрос отставки Пашиняна не обсуждается и от своей повестки они не отклоняются. По его словам, оппозиция только испытывает терпение граждан.

«В 2018 году было общенациональное движение. Сейчас же невозможно повторить 4-5 тысячами то, что сделали несколько сотен тысяч или даже миллион граждан. Сейчас с небольшим числом своих сторонников они просто пытаются воздействовать на нервы людей, создать нервную атмосферу. Не думаю, что здесь есть, о чем беспокоиться», - отметил Алексанян.

Другой провластный депутат Нарек Каграманян заявил, что не видел предлагаемую оппозицией программу и не слышал четких требований оппозиции. «Я не исключаю, что некоторые из вышедших на улицы людей вышли за идею, но у организаторов протестов я идеологии не вижу. За все это время я не услышал их внятную позицию», - отметил он.

Отвечая на утверждения оппозиции о том, что премьер-министр Никол Пашинян намерен «передать Арцах [Нагорный Карабах – ред.] Азербайджану», провластный депутат заявил, что нынешняя оппозиция, которая еще недавно была у власти, знала все о ситуации, связанной с Нагорным Карабахом.

«Нового документа, как говорит наше руководство, нет. Я не слышу ни слова о конкретных действиях. Они называют Никола [Пашиняна] турком, предателем, но конкретного смысла в том, что они говорят, нет», - отметил Каграманян, подчеркнув, что вопрос об отставке Пашиняна в партии «Гражданский договор» не обсуждается.

Отметим, что 3 мая начнется очередное четырехдневное заседание Национального собрания. Некоторые депутаты от партии власти в постах в соцсетях напомнили оппозиционерам, что они получают зарплату из госбюджета за работу в парламенте, а не за то, что находятся на улице.

Провластный депутат Ваагн Алексанян выступил с наиболее жестким обращением к представляющему оппозицию вице-спикеру парламента Ишхану Сагателяну, назвав его «самой смелой рыбой в стае». Он пояснил, что это ответ Сагателяну на его призыв называть провластных депутатов «пленными». В видеообращении депутат от партии «Гражданский договор» призвал Сагателяна прийти завтра в Национальное собрание, чтобы рассказать им обо всем этом «с высокой трибуны парламента».