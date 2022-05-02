Число задержанных достигло 244; полиция заявляет, что движение на улицах Еревана восстановлено

Армянская оппозиция сегодня заявила о начале акций гражданского неповиновения, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Оппозиция утверждает, что нынешнее армянское правительство намерено пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха. Этим она объясняет необходимость отстранения Пашиняна от власти путем общественного давления.

Представители власти отвергают требование оппозиции об отставке Пашиняна, не считая, что оно пользуются поддержкой у широких слоев населения.

С утра более десятка центральных улиц в Ереване были перекрыты. На некоторых сторонники оппозиции попытались забаррикадироваться, используя для этой цели мусорные баки и скамейки.

Вице-спикер парламента, член оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян заявил журналистам, что «борьбу не остановить, все идет по плану, согласно требованию народа».

«Было много случаев грубого насилия, в том числе в отношении депутатов, но, знаете, все это сейчас вторично. Все замечательно, люди действительно вышли на улицы, поставленные перед нами задачи четко реализуются, потому что за этим стоит народ», - заявил Ишхан Сагателян.

По сообщению офиса омбудсмена, с утра в отделениях полиции работают группы быстрого реагирования, которые предоставляют консультации по вопросам реализации прав задержанных лиц, фиксируют нарушения.

Полиция также выступила с заявлением, отметив, что движение транспорта на улицах армянской столицы восстановлено. «В настоящее время все дороги открыты для движения», - заверили в полиции.