Акции неповиновения в Ереване․Перекрыты более десятка улиц, есть задержанные

Полиция, в частности, задерживает граждан, перекрывших улицу Хоренаци, пытаясь открыть дорогу.

Проспект Маштоца и его пересечение с улицей Пушкина заблокированы, демонстранты устанавливают мусорные баки и скамейки на перекрестке Маштоц-Амирян. Площадь Франции закрыта со всех четырех сторон.

Сегодня утром оппозиционный вице-спикер парламента, член фракции «Айастан» Ишхан Сагателян сообщил Радио Азатутюн, что ночь прошла мирно, столкновений не было, погодные условия были неблагоприятными, поскольку шел дождь, но граждане ночевали на площади Франции.

Уличные протесты оппозиции начались две недели назад после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки относительно требований по статусу Нагорного Карабаха.

Оппозиция утверждает, что нынешнее армянское правительство намерено пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха. Этим она объясняет необходимость отстранения Пашиняна от власти путем общественного давления.

Представители власти отвергают требование оппозиции об отставке Пашиняна, не считая, что оно пользуются поддержкой у широких слоев населения.