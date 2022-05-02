Армянская оппозиция начинает акции гражданского неповиновения

Многие улицы и автомагистрали в Ереване будут перекрыты с утра, в ходе вчерашнего митинга на площади Франции в Ереване заявил оппозиционный вице-спикер парламента, член партии АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

«Дорогие соотечественники, завтра особенно в общине Кентрон [центр Еревана] не должно быть движения автомобилей», - заявил Сагателян.

После недели акций по информированию населения оппозиция, требующая отставки властей, накануне провела митинг на площади Франции в Ереване. Некоторые сторонники оппозиции установили на площади палатки и остались там на ночь.

«Эти несколько дней нам предстоит страдать, терпеть лишения, падать и вставать, быть подвергнутыми приводам в отделения полиции. Но это продлится недолго. После этого в Армении будет солидарность, справедливость, свобода, единство», - заявил Сагателян.

Уличные протесты оппозиции начались две недели назад после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки относительно требований по статусу Нагорного Карабаха.

Оппозиция утверждает, что нынешнее армянское правительство намерено пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха. Этим она объясняет необходимость отстранения Пашиняна от власти путем общественного давления.

Накануне, обращаясь к участникам митинга, бывший директор Службы национальной безопасности, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Артур Ванецян, который 19 апреля начал сидячую акцию протеста на площади Свободы в Ереване, заявил: «Эти власти уже провалились по всем направлениям за эти три-четыре года. Но когда человек, который по воле случая оказался на посту премьер-министра страны, заявил в Национальном собрании, что «мы должны снизить планку требований по статусу Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], да еще сказал, что «[мы могли бы избежать войны, но] у нас была бы такая же ситуация, за исключением жертв», я понял, что мы больше не имеем права сидеть дома, а должны выйти на улицы и положить конец всему этому», — заявил Артур Ванецян.

Лидер блока «Айастан», второй президент Армении Роберт Кочарян накануне присоединился к митингу с участниками марша, но с трибуны не выступал.