Оппозиция сигнализирует о препятствиях на дорогах в Ереван; полиция поясняет

Сегодня в Ереване оппозиция планирует проведение митинга. Ранее оппозиция заявляла, что решающий этап борьбы начнется 1 мая.

Депутат от оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Арам Вардеванян в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал, что точно знает, что в Сюникской области чинятся препятствия для сторонников оппозиции.

Представитель той же фракции, член партии АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян сообщил Радио Азатутюн, что «недалеко от Сисиана соорудили блокпосты, проводятся проверки, обыски».

В полиции на запрос Радио Азатутюн сообщили, что «полиция всегда осуществляла контроль над автомобильными дорогами и различными населенными пунктами республики с целью предупреждения и выявления преступлений и правонарушений».

Позже в полиции сообщили, что сегодня утром на Сисианском посту в ходе проверки в одном из автомобилей было обнаружено два пулемета, а один из трех человек, находившихся в машине, был задержан, ведется следствие.