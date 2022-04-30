МИД Армении осудил «акты вандализма и святотатства» в отношении армянской церкви в Гадруте

Об этом сегодня в своем комментарии заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Эти планомерно совершаемые действия властей Азербайджана, направленные на уничтожение и искажение идентичности армянских религиозных и историко-культурных памятников на территориях, находящихся под контролем азербайджанских вооруженных сил, являются очередным проявлением этнической и религиозной нетерпимости Азербайджана и продолжением последовательной политики лишения Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] армян и армянского следа.

Зверства против армянских церквей, других культурных и религиозных памятников в Арцахе являются грубым нарушением норм международного права, в том числе вынесенного Международным судом ООН решения о применении временных мер от 7 декабря 2021 г.

Данный случай вновь подтверждает заявления армянской стороны о том, что необходимо срочно осуществить визит оценочной миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах», - говорится в комментарии.