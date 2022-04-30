В Ереване ответили на заявления Алиева по историческим картам

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, реагируя на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что в процессе уточнения границ с Арменией будут приняты за основу карты от 1918 года и до развала СССР в 1991 году, и что по некоторым картам 1918-20 гг. Ереван, Сюник входят в состав Азербайджана.

В интервью информационному агентству «Арменпресс» глава внешнеполитического ведомства Армении сказал: «Мы не против изучения карт. Но зачем ограничиваться ХХ веком? Можно начать с карт, что были созданы в Вавилоне в VI веке до Рождества Христова, или созданных Геродотом в V веке до Рождества Христова, либо созданных Страбоном в I веке до Рождества Христова, либо созданных Клавдием Птолемеем уже во II веке нашей эры, или с карт, созданных в тот же период Плинием Старшим, а затем продолжить множеством других латинских, византийских, арабских и иных географических описаний и картами последующих периодов. У Армении нет опасений не найти себя на этих картах.

Тем не менее, будучи заинтересованным в эффективной работе будущей комиссии по делимитации и пограничной безопасности, Республика Армения считает, что эта работа должна основываться на картах, принятых с обеих сторон и имеющих юридическую силу».