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Карабах

В Ереване ответили на заявления Алиева по историческим картам

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян

«Армения не опасается не найти себя на картах разных периодов истории».

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, реагируя на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что в процессе уточнения границ с Арменией будут приняты за основу карты от 1918 года и до развала СССР в 1991 году, и что по некоторым картам 1918-20 гг. Ереван, Сюник входят в состав Азербайджана.

В интервью информационному агентству «Арменпресс» глава внешнеполитического ведомства Армении сказал: «Мы не против изучения карт. Но зачем ограничиваться ХХ веком? Можно начать с карт, что были созданы в Вавилоне в VI веке до Рождества Христова, или созданных Геродотом в V веке до Рождества Христова, либо созданных Страбоном в I веке до Рождества Христова, либо созданных Клавдием Птолемеем уже во II веке нашей эры, или с карт, созданных в тот же период Плинием Старшим, а затем продолжить множеством других латинских, византийских, арабских и иных географических описаний и картами последующих периодов. У Армении нет опасений не найти себя на этих картах.

Тем не менее, будучи заинтересованным в эффективной работе будущей комиссии по делимитации и пограничной безопасности, Республика Армения считает, что эта работа должна основываться на картах, принятых с обеих сторон и имеющих юридическую силу».

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