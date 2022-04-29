Вашингтон ведет переговоры с Ереваном и Баку, чтобы предотвратить возможные шаги, ведущие к возобновлению конфликта

В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей его попросили прокомментировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

«Это то, чем я очень активно занимаюсь, в том числе в связи с ситуацией в Украине. Я неоднократно разговаривал с премьер-министром Армении [Николом] Пашиняном и президентом Азербайджана [Ильхамом] Алиевым, чтобы убедиться, прежде всего, в том, что никто не предпринимает каких-либо шагов, которые могут привести к возобновлению конфликта, и что они пытаются способствовать долгосрочному политическому урегулированию», - ответил госсекретарь США, добавив, что также ведет переговоры с главами МИД двух стран.