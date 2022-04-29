В Анкаре надеются этим летом зафиксировать ощутимые результаты в армяно-турецких переговорах - Гочунян

«Перед первой встречей спецпредставителей были предположения, что летом 2022 года уже могут быть ощутимые новости. Сейчас приближается лето, а в недавнем прошлом президент Эрдоган намекал на начало торговли и прочего, что получило отклик в турецких СМИ. Сейчас, с учетом этих данных, царит ситуация ожидания, посмотрим, что будет после Вены», - сказал Гочунян.

Как сообщил вчера МИД Армении, очередная встреча спецпредставителей двух стран - вице-спикера Национального собрания Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча – состоится 3 мая в Вене.

«Теперь должна состояться очередная, третья встреча спецпредставителей. Это, естественно, само по себе положительное обстоятельство, положительное обстоятельство в том смысле, что оно означает продолжение процесса. Значение продолжения процесса заключается в том, что Анкара и Ереван, несмотря на их разные ожидания, в настоящее время могут найти общие знаменатели для продолжения этой работы», - сказал Гочунян.

В конце прошлого года Ереван и Анкара выразили готовность нормализовать отношения, назначив специальных представителей с обеих сторон. Первая встреча спецпредставителей по нормализации отношений между Арменией и Турцией состоялась 14 января в Москве, вторая встреча - 24 февраля в Вене.

После двух встреч стороны выступили с одинаковыми заявлениями о том, что конечной целью переговоров является полноценная нормализация отношений между Арменией и Турцией без предварительных условий.