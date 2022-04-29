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В Анкаре надеются этим летом зафиксировать ощутимые результаты в армяно-турецких переговорах - Гочунян

Редактор стамбульской ежедневной газеты «Жаманак» Ара Гочунян

В Анкаре надеются этим летом зафиксировать ощутимые результаты в армяно-турецком переговорном процессе, сообщил Радио Азатутюн по телефону главный редактор стамбульской ежедневной газеты «Жаманак» Ара Гочунян.

«Перед первой встречей спецпредставителей были предположения, что летом 2022 года уже могут быть ощутимые новости. Сейчас приближается лето, а в недавнем прошлом президент Эрдоган намекал на начало торговли и прочего, что получило отклик в турецких СМИ. Сейчас, с учетом этих данных, царит ситуация ожидания, посмотрим, что будет после Вены», - сказал Гочунян.

Как сообщил вчера МИД Армении, очередная встреча спецпредставителей двух стран - вице-спикера Национального собрания Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча – состоится 3 мая в Вене.

«Теперь должна состояться очередная, третья встреча спецпредставителей. Это, естественно, само по себе положительное обстоятельство, положительное обстоятельство в том смысле, что оно означает продолжение процесса. Значение продолжения процесса заключается в том, что Анкара и Ереван, несмотря на их разные ожидания, в настоящее время могут найти общие знаменатели для продолжения этой работы», - сказал Гочунян.

В конце прошлого года Ереван и Анкара выразили готовность нормализовать отношения, назначив специальных представителей с обеих сторон. Первая встреча спецпредставителей по нормализации отношений между Арменией и Турцией состоялась 14 января в Москве, вторая встреча - 24 февраля в Вене.

После двух встреч стороны выступили с одинаковыми заявлениями о том, что конечной целью переговоров является полноценная нормализация отношений между Арменией и Турцией без предварительных условий.

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