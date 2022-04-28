Правительство решило построить новую станцию метро, но источники финансирования неясны

Сегодня на заседании правительства премьер-министр сказал, что они начинают работы по проектированию станции «Ачапняк», есть компания, выигравшая тендер, это российский «Метрогипротранс».

«Недавно в рамках одного уголовного дела был возмещен ущерб в размере около 850 млн драмов (1,86 млн долларов США), нанесенный городу Еревану, и в результате обсуждений мы вместе с мэрией Еревана приняли решение направить 750 млн драмов на эту цель», - сказал Никол Пашинян.

Ущерб в размере 850 млн драмов возместила компания «Паркинг сити сервис», управляющая столичными парковками. На эту сумму можно будет профинансировать два из трех этапов проектирования станции «Ачапняк». Несмотря на то, что на строительство станции метро необходима большая сумма денег, Пашинян, тем не менее, заявил, что решение принято - новая станция должна быть построена.

«То есть, мы сейчас тратим более 1 млрд драмов на проектные работы. Во сколько обойдется строительство в целом, станет видно уже по результатам проектирования», - сказал Пашинян.

Мэр Еревана Грачья Саргсян на заседании правительства не выразил несогласия в этом вопросе, хотя месяц назад в интервью «Спутнику» сказал, что строительство новой станции метро было для Еревана роскошью, время для этого еще не пришло.

«Я считаю, что на данный момент станция метро «Ачапняк» для нас является роскошью, в случае изыскания финансовых средств я счел бы целесообразным вложить их в модернизацию существующей системы», - сказал тогда Саргсян.

Сегодня мы спросили мэра, изменил ли он свое мнение. Грачья Саргсян не стал возражать премьер-министру, но отметил, что для него приоритетом является модернизация существующей системы метрополитена, а уже потом строительство новой станции, он надеется, что можно будет сделать и то, и другое.

«Если у нас есть возможность только строительства или переоснащения метро, конечно, я говорю, что мы проведем переоснащение. Но в данном случае мы будем реализовывать обе программы параллельно», - сказал столичный градоначальник.

Пашинян назвал строительство станции «Ачапняк» стратегической программой

На заседании правительства Саргсян поднял вопрос о необходимости инвестиций в метрополитен, за эти годы капитальные вложения в эту систему, по словам мэра, просто не производились, метро изношено. Из ответа Пашиняна так и не стало ясно, будут ли деньги направлены на переоснащение метрополитена. Вместо этого он назвал строительство станции «Ачапняк» стратегической программой.

«Это означает, что метро переходит на противоположный берег реки Раздан, а значит, появляется возможность для дальнейшего разветвления в сторону Давташена, Малатии-Себастии, 15-го квартала и т.д.», - подчеркнул премьер-министр.

По предварительным подсчетам, на строительство одной станции метро потребуется около 50 млн евро. Мы поинтересовались у архитектора Анаит Тарханян, будет ли это эффективной инвестицией с точки зрения развития города с населением около одного миллиона человек.

«Это полноценно и значительно облегчит транспортную систему, что касается финансов, то на строительство уйдет не менее 5-6 лет. Это подземные работы, они довольно масштабные. Если рассматривать за пять лет, то в год это составит 5-10 млн, для меня это гораздо более приемлемая цифра. Мы увеличиваем и расширяем возможности всех ереванцев», - подчеркнула архитектор.

Почему не Саргсян, а Авинян?

О действенном шаге по строительству новой станции метро сегодня на своей странице сообщил также бывший вице-премьер Тигран Авинян, являющийся кандидатом в мэры Еревана от правящей партии «Гражданский договор» на предстоящих в следующем году выборах.

Почему именно Авинян, а не действующий мэр сообщил об этом? Не вызвало ли то обстоятельство, что правящая партия отдает предпочтение Авиняну, разногласия между Грачья Саргсяном и властями?

На эти наши вопросы Саргсян ответил: «В данный момент у меня нет чувства, что это несправедливо».