«Наезд премьерского кортежа на беременную женщину как еще один повод требовать отставки Пашиняна»

Об этом заявил представитель крупнейшей парламентской оппозиционной фракции «Айастан», вице-спикер Национального собрания Ишхан Сагателян после обнародованного накануне видео, показывающего момент наезда на женщину.

На видео видно, что после того, как женщина была сбита, ни один из автомобилей кортежа так и не остановился. 28-летняя Сона Мнацаканян была доставлена в больницу, но врачи не смогли спасти ее и ее еще неродившегося ребенка.

«Разве это человек, который вышел из народа?» - сказал оппозиционер, вспоминая выражения самого Пашиняна.

«Он обманул народ, ввел его в заблуждение и пришел к власти. Это [смерть сбитой кортежем женщины] должно стать последней жертвой, он должен просто уйти», - заявил Ишхан Сагателян.

Напомним, что оппозиция уже несколько дней проводит уличные акции протеста с требованием отставки премьер-министра, утверждая, что Пашинян намерен пойти на уступки в вопросе Нагорного Карабаха и «передать Арцах Азербайджану».

Об инциденте с наездом на беременную женщину сначала сообщили правоохранительные органы, распространившие два сообщения. И полиция, и Следственный комитет не сообщали о том, что автомобиль, ставший причиной трагической аварии, сопровождал премьер-министра. В обоих сообщениях говорилось, что полицейский, совершивший наезд, был за рулем автомобиля сопровождения.

На распространенном видео видно, как колонна, сопровождающая премьер-министра, проезжает мимо лежащей на улице женщины. После автомобиля, который сбил ее, едут еще восемь машин, в том числе и автомобиль, в котором ехал сам премьер-министр, и ни один из них не остановился для оказания первой помощи.

По прошествии почти двух дней после инцидента сам премьер-министр пока публично не отреагировал на него. А разъяснения по поводу инцидента звучат от заместителя руководителя аппарата премьера.

«Вы можете себе представить, чтобы кто-то другой сделал такое и…? Что еще он должен сделать, чтобы люди вышли на улицы? Власти настолько наглые и аморальные, что говорят: «Ну, премьер-министр не был за рулем». А кто сказал, что он должен был быть за рулем? Но он же мог остановиться? Когда-то он ехал по той улице на велосипеде», - заявил Сагателян.

Реагируя на заявления оппозиции, представитель правящей партии «Гражданский договор» Геворк Папоян отметил, что вопрос об отставке премьер-министра не может обсуждаться.

«Обсуждения на таком уровне – это подлость. Подло продвигать свои узкие политические интересы на чужой трагедии», - отметил он.

По утверждению Папояна, учитывая обстоятельства инцидента, у премьер-министра просто не было возможности узнать о том, что произошло.

Ранее, однако, заместитель руководителя аппарата премьер-министра Тарон Чахоян разместил в Facebook пост, в котором признал, что премьер-министр заметил упавшую женщину и поручил вызвать скорую помощь и выяснить, что произошло.

«Да, правда, они проехали, потом увидели. Но премьер-министр же не знал, что произошло ДТП и что в результате ДТП погиб человек», - объяснил Папоян.

На вопрос о том, не согласен ли он с критикой по поводу того, что к упавшему человеку можно было подойти и оказать первую помощь, провластный депутат ответил так: «Обсуждения ведутся кругами, которых оторвали от властной кормушки, другого обсуждения нет. Как я уже говорил, они проехали даже не думая, что могло произойти ДТП. Как мы понимаем из комментария, они этого себе не представляли. Но потом об этом оповестили».

Ранее провластный депутат Армен Хачатрян заверил, что Пашинян очень тяжело переживает произошедшее. «Премьер-министр, конечно, очень тяжело переживает этот случай. Мы все тяжело переживаем. Вчера должны были состояться встречи и обсуждения, но они были прерваны», - сказал депутат накануне.

Вопрос отставки премьер-министра Никола Пашиняна внутри команды не обсуждается, вопрос находится в сфере правоохранительных органов, отметила другой провластный депутат, Мария Карапетян.

«Я не принимаю обвинения в том, что это характеризует нас политически», - заявила она.

По словам Чахояна, премьер-министр Никол Пашинян по телефону поговорил с отцом погибшей женщины, выразив соболезнования и заверив, что будет проведено объективное расследование инцидента.

Отметим, что еще в мае 2019 года премьер-министр Пашинян включил в число 100 фактов, указывающих на достижения его правительства, пункт о том, что сопровождающий его кортеж останавливается на красный свет.