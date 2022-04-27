Премьер-министр пока не отреагировал на трагическое ДТП с участием сопровождавшего его кортеж автомобиля

Спустя почти сутки после трагического инцидента, когда полицейская машина, сопровождавшая кортеж премьер-министра, совершила наезд на молодую беременную женщину, премьер-министр Никол Пашинян все еще хранит молчание. Ни на сайте правительства, ни на странице премьера в Facebook нет ни слова соболезнования.

Жизнь 28-летней женщины, сбитой вчера вечером на перекрестке улиц Пароняна и Лео в Ереване, спасти не удалось. Сона Мнацаканян была одним из учредителей организации «Support Our Heroes» («Поддержи наших героев») и руководителем программ строящегося в Нагорном Карабахе информационного центра «Тевер».

Через несколько часов после ДТП полиция распространила сообщение, признав, что автомобиль находился на службе, но не упомянула о том, что он сопровождал кортеж премьер-министра.

Позже сообщение Следственного комитета подтвердило свидетельства очевидцев, что находившийся за рулем автомобиля командир сопровождающей офицерской роты службы «Дорожной полиции» после инцидента покинул место ДТП и вернулся на место происшествия только спустя два часа. Он был задержан.

Только сегодня в беседе с Радио Азатутюн провластный депутат Мария Карапетян, фактически, подтвердила, что кортеж сопровождал премьер-министра Пашиняна.

«Мы в тот момент находились в Национальном собрании, должно было состояться заседание нашей фракции, также с участием премьер-министра, и я думаю, что речь идет о полицейской машине, едущей впереди или следующей за кортежем», - отметила депутат.

Примерно в то же время известный специалист по информационной безопасности Самвел Мартиросян видел, как кортеж выехал с территории правительственных особняков. Мартиросян описал поведение полицейских как неадекватное и дикое.

«С истерическими криками, едва не сталкиваясь с машинами, они пытались заставить [другие машины] уступить им дорогу», - рассказал он.

Еще в мае 2019 года премьер-министр Пашинян включил в число 100 фактов, указывающих на достижения его правительства, пункт о том, что сопровождающий его кортеж останавливается на красный свет.