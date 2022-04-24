Эрдоган ожидает поддержки армянской общины Турции в вопросе нормализации армяно-турецких отношений

«Еще раз с уважением чту память османских армян, умерших в тяжелых условиях Первой мировой войны, и выражаю искренние соболезнования их оставшимся в живых родственникам», - в частности, говорится в послании Эрдогана.



Эрдоган подчеркнул, что годы, последовавшие за Первой мировой войной, были «очень болезненным периодом для миллионов граждан Османской империи». По его утверждению, долг человечества – разделять эту общую боль без какой-либо религиозной, этнической или культурной дискриминации.



Президент Турции в своем послании подчеркнул важность того, чтобы «вместе залечивать раны прошлого и укреплять человеческие связи».

«Я убежден, что в этой логике вместо того, чтобы углублять боль, нужно вместе строить будущее, вдохновляясь нашим совместным проживанием, имеющим тысячелетние корни», – говорится в послании.

Касаясь армяно-турецкого переговорного процесса, президент Турции отметил, что знает и придает большую важность тому, что армянская община искренне поддерживает процесс нормализации армяно-турецких отношений и тесное сотрудничество между двумя странами.

«Ожидаю, что и вы внесете свой весомый вклад в оценку исторической возможности, возникшей спустя долгие годы для прочного мира и стабильности в нашем регионе», - сказал Эрдоган, заверив, что они «приложат все усилия для обеспечения мирной и безопасной жизни армянских граждан Турции».