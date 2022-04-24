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Армения

Минобороны Армении опровергло сообщение Госпогранслужбы Азербайджана

Здание Министерства обороны Армении в Ереване.

Министерство обороны Армении сегодня опровергло сообщение Государственной пограничной службы Азербайджана о попытке диверсионных действий со стороны Вооруженных сил Армении.

«Распространенное Государственной пограничной службой Азербайджана сообщение о диверсионных действиях ВС РА вечером 23 апреля, в частности о попытке проникновения на подконтрольную ВС Азербайджана территорию на юго-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, не имеет ничего общего с действительностью», - отметили в оборонном ведомстве Армении.

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