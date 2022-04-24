МИД Армении: Международное признание Геноцида армян направлено на укрепление системы гарантий безопасности в нашем регионе

В заявлении, текст которого опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства, говорится:

«Ежегодно, 24 апреля, армяне всего мира взывают к памяти святых мучеников первого геноцида 20-го века - Геноцида армян.

В 1915-1923 гг. армяне, проживающие в Османской империи, подверглись спланированным и совершенным младотурецким правительством беспрецедентным массовым злодеяниям, такими как жестокие убийства, насильствия и насильные депортации. Около 1,5 миллиона мужчин и женщин, стариков и детей были убиты только по той причине, что они были армянами, сотни тысяч были лишены своей экономической, образовательной и духовной собственности.

Вопреки всем лишениям и трудностям, благодаря всенародной сплоченности, гуманитарной поддержке различных народов, социумов и отдельных личностей, армянский народ пережил и преодолел бедствие геноцида, сумел сформировать общины в разных странах мира, сохранить и укрепить свою национальную идентичность и, самое главное, воссоздать свою независимую государственность.

Спустя век после Геноцида армян важно констатировать, что международное сообщество демонстрирует имеющую ключевое значение солидарность в деле международного признания и осуждения геноцида, проявлением которой является признание Геноцида армян на государственном уровне почти тремя десятками стран, а также принятие соответствующих деклараций и резолюций рядом международных организаций и международных структур.

Важно также отметить, что международное признание Геноцида армян направлено на укрепление системы гарантий безопасности в нашем регионе, в том числе сдерживание посягательств на совершение новых этнических чисток, а также недопущение повторения подобных преступлений против человечности в любой другой части мира.

Совершенное правительством младотурок преступление против армян в дальнейшем стало основой для определения международной конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него».

"Преступление из преступлений” – геноцид продолжает происходить также и в наши дни, унося жизни сотен тысяч невинных людей. Республика Армения решительно борется за восстановление справедливости и прав жертв, внося свой весомый вклад в международные усилия по предотвращению преступлений против человечества.

Сегодня мы склоняем головы в память о святых мучениках Геноцида армян и вновь подтверждаем нашу приверженность признанию истины, восстановлению справедливости и предотвращению новых геноцидов и преступлений против человечества».