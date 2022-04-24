Они пытаются устроить дискуссию, у меня нет такого желания – Серж Саргсян

Так накануне ответил третий президент Армении Серж Саргсян на заявление премьер-министра о том, что предложения, сделанные председательством ОБСЕ в 2016 году, были ни чем иным, как снижение планки в плане статуса Нагорного Карабаха.

Напомним, что на заседании правительства 22 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян, в частности, заявил: «Предложения сопредседательства Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорного Карабаха в 2016 году являются не чем иным, как документом о снижении планки, поскольку ключевой смысл этого документа заключался в отсрочке определения статуса Нагорного Карабаха на неопределенный срок. И, кстати, говоря о неопределенном сроке, подразумевались десятилетия, если не больше. Таким понижением планки в предложениях 2016 года было также предложение делегировать вопрос определения статуса Нагорного Карабаха международным органам, причем таким органам, которые ранее выражали свою позицию по этому вопросу в пользу территориальной целостности Азербайджана. Таким призывом снизить планку был Лиссабонский саммит ОБСЕ в 1996 году».

Отметим, что 23 апреля, в канун ежегодного поминания жертв Геноцида армян 1915 года, Серж Саргсян принял участие в факельном шествии, которое традиционно в этот день организует молодежный союз партии АРФ «Дашнакцутюн». В этом мероприятии в этом году также принял участие второй президент Армении Роберт Кочарян.