Азербайдан откажется признавать территориальную целостность Армении, если Ереван не подпишет мирный договор с Баку - Алиев

«Периодически поднимающие в Армении голову реваншистские силы должны знать, что это [мирный договор с Азербайджаном - ред.] их единственный выход и даже последний шанс. Если они откажутся от него, то и мы откажемся признавать территориальную целостность Армении и заявим об этом официально. Учитывая результаты второй Карабахской войны, армянская сторона должна хорошо понимать, к чему приведет такой шаг», - сказал Алиев.

Президент Азербайджана вновь заговорил о Минской группе ОБСЕ, заявив, что эта структура с 2019 года фактически парализована.

«Высокопоставленные лица в Армении до сих пор говорят о Минской группе. Я думаю, это бессмысленно. Эта группа, получившая мандат на урегулирование конфликта в 1992 году, практически не достигла никаких результатов», - заявил он.

Алиев заявил, что, глядя на историю, деятельность и предложения Минской группы, можно увидеть, что «она была создана не для разрешения конфликта, а для увековечения оккупации азербайджанских земель». Президент Азербайджана также напомнил, что ранее направил Минскую группу на пенсию и посоветовал провести мероприятие, посвященное 30-летию ее создание. «Но после начала русско-украинской войны у них не было возможности провести это мероприятие», - добавил он.