В Армении могут ослабить ограничения на ношение оружия

В Армении традиционно существовали строгие ограничения на владение оружием. Это ключевая причина, по которой лишь небольшой процент населения легально владеет оружием.

Полиция Армении имеет эксклюзивное право выдавать лицензию на огнестрельное оружие. Только члены Национальной ассоциации охотников могут подать заявку на его получение.

Согласно закону о владении оружием, членам ассоциации сначала разрешается иметь при себе только охотничьи ружья. Они должны прождать не менее пяти лет, чтобы получить разрешение на покупку более мощного огнестрельного оружия.

Поправки к закону, подготовленные депутатами, представляющими правящую партию «Гражданский договор», отменяют эти требования.

Изменения также предусматривают, что лицензия на огнестрельное оружие будет действительна в течение десяти лет, в отличие от пяти лет, требуемых действующим законодательством. Кроме того, они увеличивают с пяти до десяти максимальное количество единиц оружия, которым может владеть один человек.

Один из авторов законопроекта Вилен Габриелян сегодня заявил, что законопроект призван скорее улучшить контроль над оружием в стране, чем ослабить существующие ограничения.

«По нашей модели, чтобы получить огнестрельное оружие, нужно сдать экзамен, - в беседе с Радио Азатутюн сказал Габриелян. - Действующий закон гораздо более либерален, чем законопроект, который мы предлагаем».

В то же время Габриелян отметил, что предлагаемые поправки расширят круг владеющих оружием в стране, сделав оружие более доступным для граждан. По его словам, сейчас винтовками и пистолетами в основном владеют богатые граждане, потому что оружие стоит дорого.

Пока не ясно, когда парламент Армении будет обсуждать законопроект. Позиция правительства по предлагаемым изменениям в закон об оружии также неизвестна.

Правозащитница Нина Карапетян поставила под сомнение целесообразность этих изменений, отметив, что они могут увеличить уровень насильственных преступлений в стране, который долгое время был довольно низким.

«[Контроль над огнестрельным оружием] - это сложный механизм, - сказала она. - Я не уверена, что власти смогут сделать так, чтобы он работал должным образом».

Подавляющее большинство жителей Еревана, случайно опрошенных Радио Азатутюн на улицах, заявили, что не хотят иметь оружие в своих домах.

«Сейчас нам не нужно оружие, - сказал один мужчина. - Это создало бы опасную ситуацию, потому что мы вспыльчивые люди».

«Я бы не хотела, чтобы у моего мужа или других членов семьи было оружие», - сказала молодая женщина.

Еще один житель Еревана, Ашот Аветисян, последние десять лет владеет охотничьим ружьем. Он считает, что «каждый должен хорошо знать, как обращаться с оружием и боеприпасами».

«Для меня ружье - это, прежде всего, средство охоты, а также средство самообороны», - сказал Аветисян. Однако он признался, что ни разу не ходил на охоту с тех пор, как приобрел винтовку.